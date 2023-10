Elon Musk ha fatto lo streaming di Diablo IV per testare le capacità di X

Elon Musk vuole rendere X una piattaforma in grado di ospitare sessioni di streaming di videogiochi come Twitch. Per provare le capacità dei server di quella che prima era conosciuta come Twitter ha fatto un livestreaming di sé stesso mentre giocava Diablo IV, il suo videogioco preferito.

La trasmissione è durata 52 minuti e, nella prima parte, ha riguardato la messa a punto dello streaming stesso, con un collaboratore che ha aiutato Musk nelle configurazioni. Poi Musk ha portato a termine un dungeon di livello 69, totalizzando circa 20 mila spettatori contemporanei nella parte finale dello streaming. L'imprenditore non aveva prima pubblicizzato il suo streaming, per cui si tratta di numeri senz'altro confortanti.

Insieme alla nuova CEO di X, Linda Yaccarino, Musk sta cercando di rimodellare il social network in modo che diventi un servizio di più ampia portata capace di ospitare video e con pagamenti che si aggiungono alle tradizionali funzionalità dei social network. Lo streaming di giochi è ora disponibile su X, anche se la configurazione non è ancora affatto semplice, mentre chi volesse commentare deve pagare un abbonamento.

È molto difficile che Musk riesca a sottrarre anche una parte del pubblico a Twitch, ma vuole provarci con forme di monetizzazione più aggressive, premiando maggiormente il lavoro dei creator.

Just a quick test of X video game streaming https://t.co/5NCsDczpT4 — Gamer (@cyb3rgam3r420) October 2, 2023

Qui potete vedere lo streaming completo di Musk che, per l'occorrenza, ha utilizzato un account con nickname cyb3rgam3r420.