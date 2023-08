Elon Musk sta giocando Diablo IV, e rivela il nome del suo personaggio

Nonostante il periodo di forte transizione che sta attraversando Twitter, non senza qualche difficoltà, Elon Musk riesce a trovare il tempo per giocare a Diablo IV. In un evento relativo proprio a Twitter ha infatti rivelato il nome del suo personaggio, "IWillNeverDie" ("Non morirò mai").

Come Twitter anche Diablo IV sta attraversando un periodo difficile, visto che molti giocatori si lamentano di un endgame inconsistente, anche dopo l'arrivo della Stagione 1. In questo stesso periodo, Musk ha annunciato grossi cambiamenti per Twitter, la piattaforma social che ha acquisito lo scorso anno, tra cui un cambio di nome e di logo.

Il co-conduttore dell'evento in cui Musk si è lasciato andare alle rivelazioni sulle sue abitudini da videogiocatore, lo youtuber Whole Mars Catalog ha chiesto a Musk dettagli sul cambio di logo quando il nuovo proprietario della piattaforma ha risposto che sta effettivamente giocando all'action-RPG. Nell'ultima parte dell'intervista, Musk ha condiviso che il suo personaggio in-game si chiama proprio "IWillNeverDie", per poi continuare a parlare di gaming.

Il proprietario di Twitter non ha rivelato dettagli sulla classe o la build che sta usando in Diablo IV, né che tipo di impegno che sta dedicando al recente titolo di Blizzard. Ha però aggiunto di utilizzare regolarmente Steam (senza divulgare il nome del suo profilo) e di preferire, tra i generi di gioco, gli sparatutto in prima persona e gli strategici in tempo reale. Ha poi ammesso di non essere molto bravo con Diablo IV, mentre è decisamente più competitivo con League of Legends. Ha anche completato Halo Infinite al livello di difficoltà leggendaria.

Gli è stato poi chiesto se farà streaming di Diablo IV, ma l'imprenditore non sembra interessato a Twitch e soci. Quindi, se fosse stata necessaria un'ulteriore conferma che Musk è proprio un "nerd", eccola arrivata. Certo che il tempo che dedica ai videogiochi non sembra del tutto compatibile con alcune sue precedenti dichiarazioni nelle quali sosteneva di lavorare fino a 100 ore alla settimana.