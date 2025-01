Electronic Arts rivede le previsioni, EA Sports FC e Dragon Age: The Veilguard hanno deluso

Electronic Arts rivede le stime sui ricavi per l'anno fiscale 2025: EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard hanno deluso le aspettative. In particolare, sarebbe lo sportivo calcistico ad aver registrato il calo maggiore.

Nell'ultimo resoconto agli investitori, Electronic Arts ha rivisto le sue previsioni sui ricavi per l'ultimo trimestre dell'anno fiscale 2025 che si chiuderà il prossimo marzo. Stando a quanto riportato, Dragon Age: The Veilguard ha in parte deluso le aspettative, ma EA Sports FC 25 sarebbe il vero anello debole.

Prima di vedere i numeri, va sottolineato che Electronic Arts prende in considerazione l'importo speso dai consumatori e non i ricavi effettivi. Questo include anche le prenotazioni di giochi o contenuti digitali, i cui ricavi vengono contabilizzati solo successivamente, ovvero al rilascio.

Ad ogni modo, EA ha sottolineato che Dragon Age: The Veilguard ha coinvolto solo 1,5 milioni di giocatori nell'ultimo trimestre – conclusosi a dicembre – che equivale a quasi la metà di quanto si sarebbe aspettato l'azienda. Inoltre, l'anello debole della catena sarebbe EA Sports FC 25 che ha visto un progressivo calo di interesse da quando è stato rilasciato a settembre.

Lo sportivo calcistico di Electronic Arts ottiene la maggior parte dei ricavi attraverso le microtransazioni e un calo dei giocatori corrisponde inevitabilmente a una riduzione proporzionale degli acquisti all'interno del gioco. Per tali ragioni, la società prevede entrate per 2,21 miliardi nel quarto trimestre e per 7-7,15 miliardi nell'intero anno fiscale 2025.

"Durante il Q3 2025, abbiamo continuato a fornire giochi ed esperienze di alta qualità all'interno del nostro portfolio. Tuttavia, Dragon Age: The Veilguard e EA Sports FC 25 hanno sottoperformato non riuscendo a rispettare le nostre previsioni" ha spiegato Andrew Wilson, CEO di EA.

Nel rapporto viene anche chiarito che il franchise sportivo, identificato come Global Football, ha visto una crescita a due cifre negli ultimi due anni. Tuttavia, per l'anno fiscale 2025, ci si aspetta una contrazione delle vendite su base annua, tanto del gioco quanto, naturalmente, delle microtransazioni.