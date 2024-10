EA SPORTS FC 25 resta il numero 1 nel calcio?

EA SPORTS FC 25 arriva nei negozi con una serie di novità. Il marketing di Electronic Arts si sbizzarrisce tutti gli anni a trovare dei nomi altisonanti per sottolineare queste novità, che in alcuni casi sono realmente tali, e migliorano le meccaniche di gioco del titolo di calcio per eccellenza, che prima conoscevamo con il nome di FIFA, mentre in altri sono proprio delle mere trovate pubblicitarie. Tuttavia, quest'anno troviamo delle tecnologie che effettivamente migliorano meccaniche e dinamiche di FC, scopriamole insieme.

A cominciare da FC IQ, una revisione delle basi tattiche volta a offrire ai giocatori un controllo maggiormente tattico con movimenti dei calciatori sul campo di gioco più realistici. Il tutto poggia le fondamenta su un sistema di prelievo dei dati sul movimento dei calciatori da partite reali già introdotto lo scorso anno che, insieme a sistemi di intelligenza artificiale, punta a rendere ogni partita più naturale. In questo modo, le partite del nuovo FC 25 garantiscono maggiori variabilità e autenticità.

Queste novità si innestano sulle tecnologie HyperMotionV e PlayStyles già introdotte lo scorso anno e volte a rendere più autentico il movimento di ogni calciatore in base ai dati a disposizione. FC IQ a sua volta si basa su tre componenti principali: Player Roles, Team Tactics e Smart Tactics, che vanno a individuare comportamenti specifici in base alla posizione sul campo del calciatore e alla sua familiarità con il ruolo. Team Tactics e Smart Tactics, nello specifico, danno al giocatore più flessibilità nella configurazione del comportamento dei calciatori e maggiore capacità di influire sulle tattiche al volo mentre si sta giocando (tramite il D-Pad).

In FC 25, inoltre, EA SPORTS introduce un nuovo sistema di passaggi accurati per riflettere le sfide del mondo reale nel fare passaggi precisi sotto pressione, da diverse angolazioni e in varie situazioni difficili. I giocatori noteranno che i passaggi ora sembrano più basati sulla personalità, il che significa che le abilità e gli Attributi del giocatore che si controlla hanno un impatto maggiore sull'esito dei passaggi. In situazioni ottimali, quando si prendono le decisioni giuste e con le tattiche adeguate, invece, l'esito dei passaggi sarà più preciso.

Come ogni anno, non può mancare un miglioramento generale alle animazioni. Nuove animazioni, infatti, riescono a riflettere le difficoltà dei calciatori a mantenere l'equilibrio su superfici scivolose o in caso di condizioni meteo instabili. Anche il tiro e il controllo del pallone durante i dribbling beneficiano di novità dovute alla presenza di un maggior numero di animazioni e alla capacità di compiere manovre più strette e specifiche. E, poi, sono state introdotte anche nuove Skill Moves e nuove modalità per eseguire le finte.

Anche se molti giocatori acquistano EA Sports FC per il multiplayer, tantissimi lo giocano in single player e optano per la Modalità Carriera come aspetto di gioco preferito. In FC 25 troviamo sia la Carriera tecnico che la Carriera professionista: la prima ci permette di concentrarci nel ruolo dell'allenatore e curare tutti gli aspetti della rosa e della crescita dei vari atleti, mentre la seconda ci vede nei panni di un singolo calciatore.

Il database di modelli poligonali di FC 25 comprende anche tutti gli allenatori più famosi del mondo, in modo che i giocatori possano riconoscere i vari Antonio Conte, Carlo Ancelotti e Mikel Arteta, oltre che le star più famose che calcano il manto erboso. Prima di iniziare la carriera, inoltre, si possono configurare varie opzioni come quelle relative alle restrizioni al mercato, i programmi di allenamento, i cambi di proprietà e le aspettative della dirigenza bloccando, all'occorrenza, la possibilità di essere esonerati.

Per gli appassionati questa granularità nella configurazione è molto importante, in modo da poter costruire un'esperienza cucita intorno alle proprie preferenze e sulla base delle impressioni maturate con le precedenti versioni del gioco. Si potrebbe preferire avere solo prestiti, oppure bloccare completamente i trasferimenti se si vuole vivere senza alcun ritocco la stagione attuale. E poi abilitare i cambi di proprietà, per i quali un nuovo imprenditore può acquistare la società immettendo nelle casse nuova liquidità per finanziare ulteriori acquisti.

Queste alcune opzioni della parte gestionale, ma i giocatori possono configurare anche la durata e le difficoltà delle singole partite, come gli effetti meteo e l'impatto del vento, una novità delle meccaniche di gioco di FC 25 che fa sì che il vento influenzi la traiettoria del pallone. Come nella passata stagione, inoltre, per ogni partita il giocatore può configurare parametri come la velocità dello scatto dei calciatori e la loro accelerazione, così come la percentuale di errori nei tiri e nei passaggi, questo sia per l'utente che per la CPU. In questo modo, i giocatori avranno un'esperienza di gioco completamente tarata sulle loro preferenze.

Anche i programmi di allenamento si possono personalizzare, così come la velocità di recupero dalla stanchezza dopo che gli atleti hanno realizzato una sessione di allenamento. Molto importante anche il livello di crescita di senior e giovani, anche perché spesso le Carriere affrontate dai giocatori non sono così lunghe, e quindi si vorrebbe che soprattutto i giovani si integrassero fra i titolari il più velocemente possibile.

Nella Modalità Carriera i giocatori si renderanno conto che EA ha modificato di molto l'interfaccia utente, e questo potrebbe renderla confusionaria nei primi minuti di gioco. Per ogni calciatore, è possibile stabilire come deve affrontare il gioco: per esempio, per un centravanti si può decidere se deve fare da torre o da falso nove. Inoltre, ognuno di loro può essere allenato per cambiare ruolo. Questo richiede un certo numero di settimane e, solitamente, in FC apporta benefici consistenti, nel senso che permette agli atleti di ampliare le loro capacità in vari aspetti e migliorare preziosi attributi specifici. Mentre i giocatori possono impostare un modulo di gioco, però, nella nuova edizione non è più possibile posizionare liberamente ciascuno di loro sul campo di gioco, modificando il modulo originale.

Come per le passate edizioni, si può poi organizzare una riunione con il manager di un certo giocatore per avviare le trattative di acquisto, con tanto di sequenza di intermezzo tridimensionale. Ecco che si può proporre un'offerta per il cartellino o uno scambio giocatori. Un'altra sezione, poi, è dedicata al vivaio e ai tornei giovanili, dove i calciatori hanno un aspetto fisico peculiare che riflette la loro giovane età, anche per quanto riguarda i volti. Altri aspetti manageriali consentono di assumere degli osservatori e mandarli alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo. Tutti questi aspetti conferiscono profondità alla componente gestionale della Carriera, in modo da creare il mix ideale tra parte di preparazione e parte di giocato sul manto erboso. Rispetto a un manageriale puro, tuttavia, un ibrido come lo è la Carriera di FC 25 risulta molto più permissivo, nel senso che tenderà sempre ad accontentare il giocatore sugli atleti da acquistare in modo che possa giocare con i beniamini che predilige.

Rispetto alle precedenti edizioni, poi, EA Sports ha introdotto il cosiddetto tipo di esperienza Simulazione, ovvero una modalità di gioco più lenta che rispetta gli equilibri di una vera partita di calcio. In altri termini, si tratta di un particolare preset dei parametri di funzionamento dei calciatori della CPU e dei propri in modo tale da smorzare l'effetto classico dei giochi di calcio di EA Sports, che sono sempre molto frenetici ed eccessivamente spettacolari. Simulazione è disponibile nelle seguenti modalità: Carriera giocatore, Carriera manager, Kickoff, e Torneo.

La modalità Simulazione rappresenta un bel cambiamento per FC. Se i giocatori della serie sono abituati a facilitazioni, come quella che manda "automaticamente" in porta l'attaccante quando si esegue un passaggio filtrante, qui tutto è più ragionato, e si premia più la costruzione del gioco che la giocata ad effetto del singolo, oltre che l'esplosività del suo fisico.

Queste novità sono molto importanti per un gioco che vive di equilibri e che è giocato da tipologie di utenze diverse, che sentono l'esigenza di sperimentare e di costruire una realtà calcistica su misura sulle proprie preferenze. Sia la possibilità di modificare manualmente ogni parametro, che la presenza della modalità Simulazione, sono orientate in questa direzione. E le differenze sono percepibili, con un gioco che può diventare lento e ragionato, e perdere le sue famigerate esagerazioni.

Mentre FC 24 era un tripudio di gol, con difese completamente disarmate rispetto alla fisicità degli attaccanti, FC 25 è molto più equilibrato in ogni componente. Le partite sono più ragionate e realistiche, e i risultati non necessariamente tennistici come nelle passate edizioni. Questo riguarda sia la componente single player, che quella multiplayer, con un gioco che, grazie ai migliori equilibri, risulta decisamente più gratificante. Personalmente, preferisco la componente Ultimate Team e, seppure sia quasi pedissequamente uguale a quella degli anni passati, risulta più godibile che in passato, ancora una volta grazie ai rinnovati equilibri della componente di gioco principale. In questa modalità si può allestire la rosa dei propri sogni acquisendo calciatori e cercando di trovare la chimica giusta sulla base delle loro caratteristiche e del campionato in cui militano.

Ultimate Team prevede un misto di sfide, sia single player che multiplayer, con la necessità di portare a termine degli obiettivi per acquisire punti e poter accedere ai pacchetti di figurine con gli atleti migliori, per potenziare la propria rosa. Al solito, si tratta di un misto tra calciatori uomini e donne, così come grandi star del passato del calcio, all'interno di un'esperienza completamente di fantasia. Che è imperniata principalmente sulla modalità Rivals, che vede i giocatori affrontare una serie di Stagioni di difficoltà progressiva, fino a competere ai vertici massimi di FC.

Quanto alle nuove modalità di gioco va segnalata sicuramente Rush, dove 5 atleti per squadra si sfidano in match di calcetto, con regole come il rigore in movimento. 4 giocatori umani per parte si sfidano in Rush, mentre i portieri sono affidati all'IA, e si rivela un tipo di gioco decisamente divertente. Che si somma a Club, già vista nella passata edizione e qui migliorata. Qui la sfida prevede 11 giocatori umani per parte, e necessita coordinamento e strategie. Club è ancora una volta molto divertente e coinvolgente, e rischia di diventare la modalità Regina di FC.

Miglioramenti molto blandi riguardano la componente tecnica, che è pressoché identica a quella dello scorso anno. La grafica di EA SPORTS FC rimane, comunque, molto interessante, con calciatori sempre molto simili alle controparti reali, replay spettacolari, erba di gioco realistica e contorno negli stadi perfetto, capace di coinvolgere nell'atmosfera di qualsiasi tipo di match anche per merito della componente uditiva. In UT, poi, si possono personalizzare tutti gli aspetti dello stadio, in modo da sentirsi a casa.

Un altro argomento cruciale è quello del matchmaking. FC, come FIFA prima di lui, eredita un'impostazione da gioco mobile. Questo tipo di prodotti videoludici, infatti, gestiscono il matchmaking in modo tale da impedire al giocatore di conseguire subito la progressione che si aspetta, di rimanere invischiato nel gioco e, se possibile, procedere ad acquisti in-app. Lo fanno alternando periodi in cui propongono sfide semplici da sormontare (magari quando non si è giocato da un po') a periodi in cui vengono proposti avversari più ostici, che magari hanno perfezionato in maniera evidente acquisti in-app per poter raggiungere questi risultati.

Mischiato al cosiddetto "Momentum" (ovvero la capacità della simulazione di orientare giocate e situazioni verso i propri interessi), tutto questo potrebbe essere considerato sleale. Al netto di questo, una simulazione nettamente più efficiente rispetto allo scorso anno, e più realistica, insieme ai miglioramenti alla componente a singolo giocatore di cui hanno parlato, rendono EA Sports FC 25 nettamente superiore rispetto all'edizione precedente, e quasi sicuramente in grado di confermare il ruolo di videogioco più venduto in Italia (e non solo).