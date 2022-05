Electronic Arts: ondata di licenziamenti dopo l'addio alla licenza FIFA

Pochi giorni fa Electronic Arts ha annunciato ufficialmente la fine della collaborazione con la FIFA. Come diretta conseguenza, il prossimo simulatore calcistico del colosso statunitense s'intitolerà EA Sports FC. Ci sarebbero però altri 'effetti collaterali': stando a un report di Kotaku, il divorzio tra EA e FIFA avrebbe portato al licenziamento di numerosi dipendenti.

Un portavoce di Electronic Arts ha in parte smentito la notizia affermando che la decisione non è legata a EA Sports FC né a nessun altro brand della compagnia.

Kotaku: Electronic Arts ha licenziato più di 100 dipendenti

Ethan Gach di Kotaku sostiene che EA abbia licenziato diversi addetti al servizio clienti di EA Austin. Secondo una fonte vicina alla compagnia, sono circa 100 i dipendenti coinvolti, tutti provenienti dal team dedicato alle cosiddette 'live operations', che consistono nel fornire assistenza agli utenti che riscontrano problemi con le microtransazioni presenti in giochi come FIFA 22.

Kotaku ha inoltre avuto accesso al seguente comunicato: "Ci evolviamo continuamente per offrire esperienze migliori ai nostri fan e stiamo migliorando il nostro modello di supporto". Sono le parole di Koel Knutson, vicepresidente della divisione Customer Experience di EA. Nella mail firmata da Knutson si legge che, "al fine di ridurre la complessità e aumentare l'efficienza", la società eliminerà il ruolo delle 'live operations' dalla sede di Austin. Quest'operazione coinvolgerà anche gli uffici di EA Galway, in Irlanda, dove con ogni probabilità ci saranno dei tagli al personale.

La decisione di EA è arrivata dopo le ripetute lamentele del personale di EA Austin e Galway: i dipendenti avevano criticato gli aumenti salariali, ritenuti insufficienti - si parla di incrementi pari a 0,10 dollari l'ora, stando alle informazioni ottenute da Kotaku.

"I cambiamenti alla nostra divisione dedicata all'assistenza clienti non sono legati a nessuno dei nostri franchise, né sono connessi al recente annuncio di EA Sports FC", scrive un portavoce di Electronic Arts in una mail recapitata a Kotaku, affermando che l'assistenza clienti della compagnia supporta un'ampia gamma di giochi e servizi, inclusi Origin e EA Play. Nello stesso messaggio si legge che sono state create 10 nuove posizioni lavorative, tutte legate all'assistenza clienti per i giochi mobile: i dipendenti licenziati sono liberi di candidarsi, dichiara il portavoce di EA.