Electronic Arts mette le mani avanti sul rilascio del nuovo Battlefield: GTA VI è un rischio

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha recentemente chiarito che la finestra di lancio annunciata per il prossimo Battlefield è solo indicativa. Il publisher è in attesa di conoscere i piani dei maggiori concorrenti, tra cui GTA VI.

Nell'ultimo resoconto di Electronic Arts agli investitori non sono mancate le domande sul prossimo Battlefield svelato alcuni giorni fa. Ebbene, a una domanda sulla finestra di lancio, Andrew Wilson ha risposto che è solo indicativa e verrà riesaminata più avanti.

Solo poche ore fa, EA ha dichiarato che il titolo sarebbe stato rilasciato nell'anno fiscale 2026, ovvero tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026. Tuttavia, si tratta di una finestra temporale in cui sono attesi diversi titoli altisonanti, tra cui: Death Stranding 2, Ghost of Yōtei e Borderlands 4.

Tuttavia, il più minaccioso, e come abbiamo appreso nelle scorse settimane non solo per Electronic Arts, è inevitabilmente GTA VI. Rockstar ha dichiarato che il free roaming per eccellenza è previsto, nelle versioni console, per il prossimo autunno. Tuttavia, non mancano le voci in merito a un eventuale ritardo e, conoscendo la portata del gioco e i precedenti di Rockstar, si tratta di una possibilità tutt'altro che remota.

Per tale ragione, Wilson ha chiarito che EA si riserva la possibilità di valutare la data d'uscita di Battlefield più avanti, naturalmente in attesa di conoscere più nel dettaglio la strategia dei numerosi competitor. Il nuovo sparatutto può contare sul team più grande mai impiegato per il franchise che coinvolge ben quattro studi (DICE, Ripple Effect, Motive e Criterion), ma porta anche sulle spalle un'enorme responsabilità.

Dal lancio avvenuto nel 2021 di Battlefield 2042, le recensioni negative sono fioccate rendendolo in poco tempo uno dei titoli meno apprezzati mai realizzati da EA. Questo è stato solo il colpo finale a un franchise che da tempo subiva un'emorragia di utenti. Il prossimo Battlefield, quindi, avrà il compito di riconquistare la fiducia dei fan, sia storici che eventualmente nuovi, e la concorrenza con i titoli sopracitati non farebbe che mettere in ombra l'ultima opera dei Battlefield Studios.