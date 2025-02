Ecco il nuovo Battlefield: coinvolgerà anche i giocatori nello sviluppo, iscrizioni aperte

Del tutto a sorpresa, Electronic Arts ha svelato il prossimo titolo della serie Battlefield. Ancora senza un nome, il nuovo sparatutto rappresenta probabilmente il più grande e ambizioso progetto mai realizzato da EA e un cambio di passo fondamentale per il franchise.

Innanzitutto, nel filmato pubblicato su YouTube vengono presentati i nuovi Battlefield Studios, ovvero il nuovo team allargato che si occuperà del titolo e che abbraccia ben quattro studi sparsi per il mondo.

A capeggiare l'esercito al lavoro sul nuovo capitolo vi è naturalmente DICE che, come di consueto, si occuperà della parte multiplayer che comprende distruttibilità, armi, gadget, accessori, classi e tutto ciò che riguarda le modalità online.

A Criterion, invece, è stata affidata la campagna – perché sì, il nuovo Battlefield avrà una campagna single player dedicata. Motive è impegnata sul level design delle mappe per il multigiocatore e parte dei contenuti relativi alla campagna per offrire un'esperienza cinematografica in ambedue i contesti.

Infine, il progetto ancora avvolto in un velo di mistero, è quello a cui sta lavorando Ripple Effect. Lo studio è impegnato su un'esperienza completamente nuova che possa abbracciare tanto chi si approccia per la prima volta al franchise che i veterani di Battlefield.

Ma non è tutto. Il nuovo Battlefield porta in dote Battlefield Labs, un'iniziativa unica che consentirà ai giocatori di partecipare attivamente allo sviluppo. Non si tratta di semplici beta test saltuari: agli iscritti che verranno ammessi al programma verrà richiesto periodicamente di provare parti specifiche del gioco per poi fornire feedback e suggerimenti.

Al termine del video, viene anche mostrato uno sprazzo di gameplay in un contesto urbano che ricorda molto gli scenari di Battlefield 3 e Battlefield 4. Naturalmente, quei pochi secondi dicono davvero poco del gioco, ma le premesse si presentano interessanti.

D'altronde, Vince Zampella, fondatore di Respawn Entertainment (Titanfall, Apex), ex CEO di Call of Duty e ora responsabile del franchise di Battlefield, aveva già dichiarato che il prossimo Battlefield avrebbe fatto qualche passo indietro e avrebbe ripercorso le fasi che hanno reso l'IP uno degli fps preferiti dai giocatori.

Al momento, come sottolineato dagli sviluppatori, il gioco è ancora in una fase iniziale dello sviluppo, ragione per cui la data di rilascio sembra ancora molto lontana. Nel frattempo, però, chi volesse dare il proprio contributo può già iscriversi al programma Battlefield Labs direttamente da questo link.