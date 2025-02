Battlefield: il nuovo capitolo della serie dovrebbe arrivare entro marzo 2026

Sono trascorse solo poche ore da quando Electronic Arts ha svelato al mondo il nuovo capitolo di Battlefield, ma sono già arrivate nuove informazioni in merito all'atteso sparatutto. Il publisher prevede di rilasciare il gioco nell'anno fiscale 2026, ovvero tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026.

Nel video condiviso alcuni giorni fa, in cui sono stati mostrati alcuni secondi di gameplay di una build pre-alpha, gli sviluppatori hanno confermato che il gioco si trova in una fase iniziale dello sviluppo. E dobbiamo ammetterlo: visti i risultati di Battlefield 2042, facciamo davvero fatica a pensare che un progetto così grande, ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, riesca ad essere pronto entro 12 mesi.

Tuttavia, va anche tenuto in considerazione che il nuovo Battlefield può contare sul team più grande mai messo insieme per il franchise. Sono ben quattro gli studi coinvolti nello sviluppo riuniti sotto l'egida dei Battlefield Studios: DICE, Motive, Ripple Effect e Criterion che ha perfino interrotto il suo lavoro sul prossimo Need for Speed per concentrarsi su Battlefield.

Ognuno degli studi sta lavorando a una componente specifica del gioco che, tra l'altro, avrà una vera e propria campagna single player. Insomma, la carne al fuoco è davvero tanta e non possiamo escludere che vi saranno dei ritardi rispetto alla roadmap, il che non sarebbe una novità per Electronic Arts.

Ad ogni modo, dal punto di vista finanziario, l'anno fiscale 2025 ha deluso le aspettative del publisher, per cui siamo quasi certi che voglia garantirsi un lancio coi fiocchi per il nuovo Battlefield. Nel frattempo, chi proprio non riesce a sopportare l'attesa, può iscriversi al programma Battlefield Labs e sperare di essere selezionato per le fasi di test.