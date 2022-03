Elden Ring è un successo globale: 12 milioni di copie vendute in sole tre settimane

Avevamo già parlato della crescente popolarità di Elden Ring, ultima fatica di FromSoftware (Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice), ma con il più recente comunicato del publisher Bandai Namco possiamo confermare il successo globale del gioco di ruolo open world. Dal 25 febbraio ad oggi sono state vendute 12 milioni di copie di Elden Ring, in tutto il mondo,

Veniamo inoltre a sapere che, in Europa, il titolo sviluppato dal team nipponico è la nuova IP di maggior successo dal lancio di Tom Clancy's: The Division - risalente al 2016.

Elden Ring conquista il mondo, ma soprattutto l'Europa

In un comunicato stampa, FromSoftware e Bandai Namco annunciano l'ultimo traguardo raggiunto da Elden Ring, titolo acclamato tanto dalla critica specializzata quanto dal pubblico.

Nella press release si legge che, nell'arco delle ultime tre settimane, l'action RPG ha venduto più di 1 milione di copie in Giappone e ben 12 milioni di unità in tutto il mondo. "È sorprendente vedere quante persone hanno giocato Elden Ring. Vorrei estendere i nostri sentiti ringraziamenti a nome di tutto il team di sviluppo", ha dichiarato il game director Hidetaka Miyazaki, che ha realizzato il contorto mondo di Elden Ring con la preziosa collaborazione di George R. R. Martin, scrittore statunitense noto per aver dato i natali al ciclo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Anche Yasuo Miyakawa, presidente e CEO di Bandai Namco Entertainment, ha colto l'occasione per commentare il successo della sua ultima pubblicazione: "Sono stati fatti molti sforzi per creare Elden Ring in modo da poter superare le aspettative dei nostri fan in tutto il mondo". Curiosamente, Miyakawa ha poi aggiunto: "[...] Continueremo i nostri sforzi per espandere il marchio oltre il gioco stesso e portarlo nella vita quotidiana di tutti". Non vengono aggiunti ulteriori dettagli, ma possiamo dedurre che il publisher abbia intenzione di espandere l'IP di FromSoftware con nuovi prodotti, quali potrebbero essere serie TV, film, fumetti o eventuali gadget.

Oltre al Giappone, uno dei mercati in cui Elden Ring ha riscontrato il maggior successo è quello europeo. Lo conferma GSD nel suo report, in cui - stando a quanto riportato da Gameindustry.biz - si legge che quello di FromSoftware è stato il videogioco più venduto del mese di febbraio, occupando il primo posto nelle classifiche di vendita della maggiornaza dei paesi europei; l'unica eccezione è la Germania, dove Leggende Pokémon: Arceus si tiene stretta la corona.

ELDEN RING is the biggest new IP in Europe since The Division in 2016 and the biggest launch since Call of Duty: Vanguard



EU sales split:

44% PC

27% PS5

16% Xbox

13% PS4



European Monthly Charts:https://t.co/mWzpKuZw87 pic.twitter.com/RHkvRgtaT9 — Nibel (@Nibellion) March 15, 2022

Come sottolinea l'insider Nibel su Twitter, nel vecchio continente Elden Ring è la nuova IP di maggior successo sin dal 2016, anno in cui Tom Clancy's The Division ha dominato le vendite europee. Dal suddetto report veniamo inoltre a sapere che la versione PC del gioco di ruolo è stata quella più acquistata in Europa, con il 44% delle vendite totali. Seguono le edizioni PlayStation 5 (27%), Xbox Series X/S e Xbox One (16%) e PlayStation 4 (13%).