Elden Ring: più del 70% dei giocatori ha sconfitto il primo (difficilissimo) boss

Secondo la pagine degli Achievement globali di Steam, il 70,7% dei giocatori PC ha sconfitto il primo boss di Elden Ring, Margit il Presagio implacabile, che si incontra all'entrata del castello di Stormveil. Si tratta dell'achievement maggiormente ottenuto dai giocatori di Elden Ring, secondo solo a Rocca della Tavola rotonda, che lo precede con il 78,1%.

Elden Ring: i giocatori si stanno impegnando per "domarlo"

Il secondo boss dell'avventura, l'Araldo del frammento Godrick, è invece stato sconfitto dal 61,4% dei giocatori. Su PlayStation, le percentuali non sono molto dissimili, con il 68% dei giocatori che ha sconfitto Margit e il 57,6% che ha avuto la meglio su Godrick.

Come tutti i soulslike, Elden Ring è un gioco molto difficile, che spinge i giocatori a massimizzare l'efficacia del proprio personaggio e a studiare le animazioni dei boss per poterli sconfiggere. In particolare, Margit pone subito un livello di sfida molto alto, rivelandosi complessivamente uno dei boss più difficili di tutto Elden Ring.

Elden Ring sta già velocemente scalando le classifiche di vendita, confermandosi come il gioco più chiacchierato e apprezzato del momento. Anche se non mancano le invidie in seno alla comunità degli sviluppatori.