Elden Ring diventa una commedia: in arrivo il manga gratuito da Panini Comics

Come le altre memorabili opere di FromSoftware, Elden Ring si distingue per la sua ambientazione dark fantasy: un mondo cupo e pericoloso, popolato da mostri e altre aberrazioni che sembrano provenire dai peggiori incubi. E se vi dicessimo che è in arrivo un comedy manga dedicato all'inquietante GdR di Hidetaka Miyazaki? S'intitola La Via per l'Albero Madre ed è un fumetto illustrato dal mangaka Nikiichi Tobita, autore di Monster x Monster.

Elden Ring: La Via per l'Albero Madre a settembre in digitale

A partire dal 12 settembre, Elden Ring: La Via per l'Albero Madre verrà distribuito gratuitamente e in formato digitale sulle principali piattaforme ebook, come quelle di Amazon, Google, Apple, Kobo, IBS e Izneo. In Italia sarà Panini Comics a pubblicare il manga. Tra una settimana accoglieremo i primi due capitoli, mentre i successivi usciranno a cadenza quindicinale. Purtroppo, la lettura gratuita sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

"La storia racconta il viaggio di un Senzaluce, esiliato nell'Interregno e privo di mezzi ed equipaggiamento", si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Panini Comics. "Scoraggiato dalla vita crudele dell'Interregno, incontra una ragazza misteriosa di nome Melina. Quest'ultima gli fa una proposta e in seguito decidono di partire verso l'Albero Madre".

Mentre Nikiichi Tobita ci regalerà splendide e dettagliatissime tavole, la storia svelerà "situazioni a dir poco bizzaare ed esilaranti" che coinvolgeranno il protagonista durante il suo viaggio. Tra un incidente e l'altro, il nostro eroe incontrerà volti ben noti ai fan del videogioco: ci saranno Blaidd il Mezzo Lupo, Margit il Presagio implacabile, Godrick l'Innestato e Ranni la Strega.

L'annuncio di Kadokawa Corporation arriva senza troppe sorprese. Elden Ring si è infatti distinto nel corso del 2022 come uno dei videogiochi più apprezzati dalla critica e, soprattutto, dal pubblico: ad oggi sono state distribuite più di 16,6 milioni di copie in tutto il mondo.