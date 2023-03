Elden Ring, arriva l'aggiornamento che introduce il ray tracing

FromSoftware ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Elden Ring che introduce il ray tracing su Xbox Series X|S, PS5 e PC. La nuova funzionalità era già stata anticipata ad ottobre da alcuni insider, ma evidentemente i problemi tecnici, legati soprattutto alla versione PC, hanno avuto la priorità.

La funzione può essere attivata dal menù delle impostazioni su tutte e tre le piattaforme, anche se lo sviluppatore sottolinea che "le prestazioni potrebbero risultare influenzate dall'attivazione del ray tracing". La gestione della tecnologia, come noto, è piuttosto impegnativa per la GPU quindi non c'è da sorprendersi. Tuttavia, il miglioramento dal punto di vista visivo è garantito.

La modalità ottimizza la resa visiva di riflessi e illuminazione, ma per i giocatori PC i requisiti non sono propriamente accessibili. La software house, infatti, ha anche rilasciato uno schema con requisiti minimi e consigliati per godere delle migliorie.

I requisiti minimi prevedono una configurazione composta da un processore Intel Core i5-10600K o AMD Ryzen 5 3600XT affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o una AMD Radeon RX 6800 XT. In questo modo si gode di un'esperienza in 1080p con qualità bassa, inclusa quella del ray tracing che andrà impostato su "Low". Non viene menzionato il frame rate.

I consigliati, invece, suggeriscono l'utilizzo di una CPU Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 3800XT insieme a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti o una AMD Radeon RX 6900 XT. Anche in questo caso la risoluzione proposta è il Full HD, ma con impostazioni alte e ray tracing su "High".

L'aggiornamento prevede anche un cospicuo numero di correzioni ai bug e miglioramenti al bilanciamento, il tutto elencato nella pagina ufficiale sul sito di Bandai Namco. Vi ricordiamo, inoltre, che l'installazione dell'aggiornamento è indispensabile per continuare a fruire delle funzionalità online e multiplayer.