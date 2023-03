Fortnite: arriva l'Unreal Editor, Epic rinnova il programma per i pagamenti dei creator

Vi abbiamo già parlato dello State of Unreal 2023 e delle sensazionali novità presentate da Epic Games per l'ultima versione del suo motore grafico (Unreal Engine 5.2). In occasione dello stesso evento, il produttore statunitense ha parlato anche di Fortnite e delle nuove funzioni dedicate ai creator. Si parte da Unreal Editor, tool gratuito che viene aggiornato per permettere a chiunque di "progettare, sviluppare e pubblicare giochi ed esperienze" direttamente in Fortnite,

UEFN: ora disponibile l'Unreal Editor per Fortnite



Chi ha esperienza con il set di strumenti di Unreal Engine conoscerà bene Unreal Editor. Poche ore fa, quest'ultimo tool è stato reso compatibile con Fortnite e con la sua Modalità Creativa, il che consentirà a sviluppatori e creator di realizzare esperienze di gioco inedite da integrare nel popolare sparatutto di Epic, in maniera gratuita e accessibile.

Nasce così Unreal Editor per Fortnite (UEFN), applicazione che "opera fianco a fianco con il set di strumenti creativi già disponibili per Fortnite, e permette a squadre di creatori di lavorare assieme da PC o console per sviluppare e testare le isole in tempo reale", spiega Epic sul suo sito ufficiale, offrendoci anche un assaggio delle potenzialità di questo tool.

Nel trailer vengono mostrate i primi 'giochi' realizzati con UEFN, ora disponibili nella sezione Scopri di Fortnite. Vediamo così Deserted: Domination, che catapulterà i giocatori in una missione ambientata in una raffineria di petrolio abbandonata, e Forest Guardian, dove creature misteriose popolano una foresta incantata. Particolarmente interessante è The Space Inside, esperienza single player in cui siamo invitati ad attraversare una serie di escape room; quest'ultima creazione è stata realizzata da Epic in collaborazione con Heavy Iron Studios e High Voltage Software.

Al momento è possibile accedere a Unreal Editor per Fortnite scaricando la versione beta pubblica del software. Come promesso da Epic Games, "col tempo, UEFN si evolverà per arrivare a includere la maggior parte degli strumenti disponibili in Unreal Engine".

Economia dei Creatori 2.0: Epic supporta i creator



Epic dedica ulteriore attenzione alla community dei creator: dopo aver presentato le funzionalità di UEFN, il produttore ha lanciato il programma Economia dei Creatori 2.0 per elargire pagamenti "per il coinvolgimento generato ai distributori dell'isola, sia ai creatori che a Epic".

Di fatto, gli sviluppatori che porteranno nuovi contenuti ed esperienze nel mondo di Fortnite attraverso le loro isole riceveranno - su base mensile - il 40% dei ricavi netti dal Negozio oggetti di Fortnite e dalla "maggior parte" degli acquisti effettuati con denaro reale all'interno del gioco. Epic specifica che i fondi per i pagamenti sono separati dal programma Supporta un creatore che, per giunta, è stato appena rimosso per permettere ai creator di "concentrarsi sullo sviluppo di esperienze divertenti e coinvolgenti senza dover chiedere di usare il loro codice creatore".

Visitando il 'Creator Portal' è possibile registrarsi accedendo con le proprie credenziali Epic. Da questo sito sarà possibile gestire i contenuti originali di Fortnite e ottenere maggiori dettagli sull'Economia dei Creatori 2.0 e sui suddetti pagamenti.