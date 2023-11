Elden Ring: aiuta 5.000 giocatori a battere il boss finale, LetMeSoloThem è leggenda

Con il suo elevato livello di sfida, Elden Ring ha proposto alcune delle boss fight più impegnative di sempre per quanto concerne il sottogenere dei soulslike. Come altri giochi sviluppati da FromSoftware, tuttavia, Elden Ring consente ai giocatori di aiutarsi a vicenda sfruttando la peculiare modalità cooperativa online. È così che il leggendario utente conosciuto come 'LetMeSoloHer' ha aiutato un migliaio di persone a battere Malenia, spada di Miquella.

Ispirato dalle leggendarie gesta di LetMeSoloHer, un altro abilissimo giocatore di Elden Ring ha scelto di dedicarsi totalmente al supporto degli altri Senzaluce e lo ha fatto specializzandosi in una boss fight altrettanto ardua. Oggi quel giocatore, tale 'LetMeSoloThem', ha annunciato di aver raggiunto un importantissimo traguardo.



NB : seguiranno spoiler sullo scontro finale di Elden Ring.

Pausa meritata per LetMeSoloThem



Un anno e mezzo fa, l'utente noto come LetMeSoloThem inaugurava la sua avventura nel mondo di Elden Ring. Il giocatore si era un posto un obiettivo concettualmente semplice, ma estremamente ambizioso: aiutare quanti più giocatori possibili a sconfiggere Radagon dell'Ordine Aureo e la Belva Ancestrale, il duplice boss dello scontro finale.

Evidente la scelta di richiamare, sia nel nome che nell'estetica, la più popolare figura di LetMeSoloHer. Il personaggio controllato da LetMeSoloThem indossa solo un elmo a forma di vaso, equipaggiamento reso iconico dall'altro leggendario giocatore specializzato nella boss fight più impegnativa di Elden Ring. Nel maggio del 2022, LetMeSoloHer ha annunciato il suo 'pensionamento' dopo aver raggiunto le 1.000 vittorie ai danni di Malenia.

Anche la battaglia finale del gioco viene considerata particolarmente ostica, dal momento che il giocatore deve affrontare due boss di fila. Ecco dunque che, poche ore fa, LetMeSoloThem ha condiviso un video sul suo canale YouTube: dopo aver aiutato un altro giocatore a battere Radagon e la Belva Ancestrale, LetMeSoloThem ha ufficialmente raggiunto le 5.000 vittorie contro il boss finale di Elden Ring. Un traguardo annunciato con grande entusiasmo.

"Ciao ragazzi, sono orgoglioso di dire che ho raggiunto le 5.000 vittorie", scrive il giocatore nella descrizione del video. LetMeSoloThem spiega che in futuro continuerà a combattere Radagon e la Belva Ancestrale e che, almeno per il momento, si concederà una breve pausa. L'annuncio è stato dato anche su Reddit, dove LetMeSoloThem ha ringraziato tutti gli utenti che lo hanno evocato.



In futuro potremmo assistere ad imprese simili, magari dopo l'arrivo di Shadow of the Erdtree, attesissima espansione di Elden Ring. Manca ancora una data di uscita, ma pochi giorni fa il team di FromSoftware ha affermato che lo sviluppo del DLC procede senza intoppi.