eFootball 2024, Konami svela tutte le novità della Season 2: 'Elevate the Excitement'

Presentato lo scorso mese, eFootball 2024 rappresenta l'ultima iterazione del simulatore calcistico di Konami. Si continua con la formula free-to-play e con un ricco supporto post-lancio che garantisce ai giocatori ondate di nuovi contenuti e modalità di gioco inedite.

Il più recente aggiornamento di eFootball (3.1.0) dà il via alla Season 2, sottotitolata 'Elevate the Excitement'. Questa porta con sé nuove squadre per la Authentic Mode provenienti dalla principale divisione calcistica turca, la Trendyol Süper Lig. Novità anche per la modalità Dream Team, con una serie di nuovi Club Pack con cui arricchire le proprie squadre.

eFootball 2024 accoglie i nuovi contenuti della Season 2

"Iconici club e appassionati tifosi, eFootball è orgoglioso di dare il benvenuto nella Authentic Mode (trial match) alla principale divisione calcistica turca: la Trendyol Süper Lig", così Konami annuncia l'introduzione della Süper Lig, ufficialmente nota come Türkiye 1. All'interno della Authentic Mode, da oggi i giocatori possono selezionare uno dei 20 club che compongono la stagione 2023-2024: tra questi troviamo Beşiktaş JK, Galatasaray SK, Fenerbahçe SK e Trabzonspor.

Konami ha inoltre inaugurato un'ambiziosa partnership con l'Asian Football Confederation, con l'obiettivo di portare i più grandi e importanti club nell'ultimo capitolo di eFootball. Le squadre introdotte nel gioco arrivano dalla principale competizione della Confederazione Asiatica, la AFC Champions League, e includono squadre provenienti da Australia, Giappone, Iran e Qatar; ci sono anche tre club dell'Arabia Saudita: Al Nassr, Al Ittihad Club e Al Hilal SFC.

A tal proposito, vista la recente aggiunta dei nuovi club e la crescente popolarità di eFootball nel Medio Oriente e nel Nord Africa, Konami ha annunciato l'introduzione della lingua araba nella versione mobile del suo simulatore calcistico. "Con i recenti trasferimenti di alcuni tra i migliori talenti calcistici del mondo nel Medio Oriente, gli utenti di 'eFootball' avranno l'imbarazzo della scelta grazie all’introduzione di queste squadre al roster dell'Authentic Team", si legge nel comunicato.

In merito ai Club Pack, i nuovi pacchetti includono 11 calciatori Highlight e un Manager 'Booster', il quale garantisce un aumento delle statistiche (+1) di tutti i giocatori del Dream Team. Da oggi, giovedì 5 ottobre, gli utenti possono aggiungere ai propri Dream Team atleti provenienti dalle seguenti squadre: FC Barcelona, Manchester United FC e Arsenal FC. Dal 19 ottobre, invece, saranno disponibili i Club Pack dedicati a FC Bayern München, AC Milan e Internazionale Milano.

L'aggiornamento 3.1.0 di eFootball 2024 è ufficialmente disponibile da oggi.