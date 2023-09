Konami presenta eFootball 2024: ancora free-to-play, con migliorie al gameplay e molte altre novità

Konami prosegue sulla strada del free-to-play con l'aggiornamento eFootball 2024, disponibile fin da subito. L'aggiornamento introduce una serie di aggiornamenti al gameplay, che riguardano principalmente i dribbling e la difesa. Konami parla di miglioramento della risposta ai controlli con la possibilità di controllare la palla più da vicino. Il miglioramento delle abilità individuali, invece, consentirà agli utenti di coordinare la propria squadra e i propri modelli tattici a un livello superiore.

La software house giapponese conferma il proprio roster di club partner, che comprende alcune delle squadre più iconiche di questo sport, tra cui Manchester United FC, FC Bayern München, Inter, AC Milan, Arsenal FC e FC Barcelona, con cui ha recentemente rinnovato una partnership di lunga data.

I kit, gli stadi e i team di questi, e di altri club, saranno aggiornati per rispecchiare la nuova stagione e i risultati dei recenti ingaggi legati al calciomercato. eFootball si riconferma, inoltre, l'unico luogo in cui i giocatori possono calcare il manto erboso di iconici stadi, come l'Allianz Arena, lo Spotify Camp Nou, San Siro e lo Stadio Olimpico.

eFootball 2024: Team Building più efficace grazie all’introduzione dei "Booster"

I "Booster", una delle novità di questo update, offrono la possibilità di migliorare ulteriormente le caratteristiche dei calciatori. I "Booster" consentiranno, infatti, ai calciatori di ottenere prestazioni superiori a quelle legate ai normali parametri (con un limite di 99), il che significa che gli utenti potranno esaltare le abilità e gli attributi individuali di vari calciatori del proprio "Dream Team".

Nel gioco saranno disponibili vari tipi di booster, tra cui quelli specifici per i singoli calciatori, quelli che si rifletteranno sull'intera squadra e quelli che andranno a impattare solo su calciatori che soddisferanno determinati requisiti. Questa caratteristica permetterà agli utenti di costruire le proprie squadre con maggiore libertà e facilità.

Come cover star è stato confermato Lionel Messi. Al calciatore argentino sarà dedicata anche la eFootball 2024: Leo Messi Edition, che mette a disposizione un'esclusiva carta Epic Messi dotata della nuova funzione "Booster", un set di 10 giocatori Highlight composto dai suoi precedenti compagni di squadra, 11 set da 4.000 EXP e 300 monete eFootball.