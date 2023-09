AMD Radeon Adrenalin 23.9.1: i nuovi driver introducono finalmente HYPR-RX

AMD ha rilasciato i nuovi driver 23.9.1 per le schede video Radeon che introducono la nuova funzionalità Radeon HYPR-RX, la quale dal prossimo anno integrerà anche Fluid Motion Frame. Si tratta di una funzionalità che semplifica l'ottimizzazione delle impostazioni di gioco, attivando automaticamente le tecnologie AMD con un semplice clic dal pannello di controllo Radeon.

In sostanza, quello che fa HYPR-RX è gestire tutte le impostazioni e le tecnologie disponibili sul proprio hardware in modo da ottenere il miglior bilanciamento tra qualità e prestazioni grafiche. Oltre a modificare le impostazioni di gioco, come livello di dettaglio e risoluzione, la funzionalità attiva anche AMD Radeon Anti-Lag, AMD Radeon Boost e AMD FSR. Tutte queste tecnologie vengono combinate per un'esperienza di gioco fluida, visivamente appagante, e con una latenza ridotta.

Sfortunatamente, almeno per il momento, la nuova funzione è disponibile esclusivamente per le schede video basate su architettura RDNA 3, ovvero le nuove Radeon RX serie 7000. Inoltre, la funzione one-click è disponibile solo per i giochi HYPR-TUNED Compatible.

Questo non vuol dire che i titoli non HYPR-TUNED non possano sfruttare il set di funzionalità, ma solo che sarà richiesto un ulteriore passaggio manuale. I titoli compatibili, infatti, attivano automaticamente FSR o RSR consentendo a HYPR-RX di gestire i settaggi in autonomia. In caso contrario, sarà sufficiente abilitare FSR o RSR manualmente dal gioco riducendo la risoluzione di input, e solo in seguito attivare HYPR-RX.

Al momento, l'elenco dei titoli HYPR-TUNED Compatible raccoglie 15 giochi:

Assassin's Creed Valhalla

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare II

Control

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Dying Light 2 Stay Human

Fortnite

Forza Horizon 5

Horizon Zero Dawn

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

The Witcher 3: Wild Hunt

I giocatori che utilizzano una piattaforma basata su AMD Ryzen e Radeon possono anche ottenere ulteriori vantaggi dalle tecnologie AMD Smart, come AMD Smart Access Memory e AMD SmartShift. HYPR-RX abilita queste funzionalità purché siano supportate sul sistema. Per avere un'idea dei vantaggi ottenibili utilizzando HYPR-RX vi lasciamo ai grafici condivisi direttamente dal chipmaker.