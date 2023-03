eFootball 2023 va a gonfie vele su mobile: superati i 600 milioni di download

Come annunciato da Konami poche ore fa, eFootball 2023 ha raggiunto un importante traguardo: su mobile, il simulatore calcistico è stato scaricato 600 milioni di volte in tutto il mondo. Il publisher giapponese inaugura i festeggiamenti con una serie di campagne ed eventi in-game che avranno luogo sia sui dispositivi mobile che su console. Per i giocatori che effettueranno il login giornalmente entro il 30 marzo ci sono ulteriori ricompense da riscattare.

Arrivano le carte Show Time: Neymar Jr e monete eFootball per tutti

Da oggi, i giocatori di eFootball possono ottenere le nuove carte Show Time: queste rappresentano i calciatori attivi nella stagione attuale. Tutti gli utenti che effettueranno il login in questo periodo avranno l'occasione di ottenerne una, quella dedicata a Neymar Jr. Dal 2 al 9 marzo, il tema delle carte Show Time sarà 'Phenomenal Finishing': "questo tema permetterà ai calciatori di eseguire tiri potenti e precisi anche da posizioni sfavorevoli", si legge nel comunicato. Tra le abilità in arrivo prossimamente ci sono 'Fortress', 'Momentum Dribbling' e 'Game-changing Pass'.

A tal proposito, i giocatori che segneranno gol con Neymar Jr tra il 2 e il 16 marzo otterranno monete eFootball, Game Point e 10.000 punti esperienza. Tra il 16 e il 30 marzo, invece, questi bonus potranno essere riscattati segnando reti con Lionel Messi.

Parlando di monete eFootball, fondamentali per ottenere nuovi calciatori, queste verranno date in regalo a tutti gli utenti che accederanno ogni giorno al gioco tra il 2 e il 30 marzo 2023. I giocatori riceveranno quotidianamente 10 monete eFootball, fino a un totale di 280 monete. Queste ultime sono anche disponibili all'acquisto a prezzo scontato, per un periodo di tempo limitato.

Ricordiamo che lo scorso gennaio Konami ha annunciato la Coppa eFootball Italia, competizione eSport che riunirà i sette club partner del titolo calicstico e che coinvolgerà sia i pro player affiliati a quelle squadre che i tifosi stessi, grazie al torneo di qualificazione KONAMICI.

Per tutta la durata della Coppa eFootball Italia, Konami pubblicherà una serie a episodi sul canale YouTube di eFootball, con le analisi i e momenti salienti dei match del torneo.