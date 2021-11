eFootball 2022 sempre peggio: Update 1.0.0 posticipato alla primavera

eFootball 2022 rappresenta un totale cambiamento per la serie che negli anni abbiamo imparato a conoscere con il nome di PES. Non solo il passaggio a un nuovo modello di business (free-to-play), ma soprattutto l'impiego di Unreal Engine al posto del collaudato Fox Engine. Adattare un gioco di calcio a un nuovo motore, e renderlo reattivo e funzionale, non è qualcosa di fattibile nel giro di poco tempo.

Come ha dimostrato il nuovo titolo di Konami che, al lancio, è stato sommerso da una serie di valutazioni estremamente negative su Steam. Konami ha subito riconosciuto i problemi e ha promesso una patch per correggere la maggior parte di essi, insieme a un update per inserire parte dei contenuti che non erano previsti con il rilascio iniziale del gioco.

eFootball 2022: Update 1.0.0 solo nella primavera 2022

Ha posticipato entrambi. La Patch 0.9.1, inizialmente prevista per ottobre, è stata rimandata praticamente a ridosso del rilascio: dovrebbe arrivare nel corso della giornata di oggi, secondo quanto fa sapere Konami sul suo profilo Twitter. L'Update 1.0.0, previsto inizialmente per questo mese, invece slitta alla primavera del prossimo anno.

"Ci siamo resi conto che è necessario più tempo per poter consegnare il prodotto a un livello di qualità che possa soddisfare le aspettative dei nostri utenti e abbiamo deciso di posticipare il rilascio" si legge nel messaggio pubblicato su Twitter. L'Update 1.0.0 avrebbe dovuto aggiungere nuovi contenuti al gioco, inclusa una nuova modalità, oltre al supporto per i dispositivi mobili.

Infine, Konami ha deciso di annullare il preordine per eFootball 2022 Premium Player Pack, il quale avrebbe aiutato i giocatori a creare la propria squadra dei sogni nella modalità eFootball World, a un costo non certo indifferente. Konami rimborserà coloro che hanno effettuato il preordine, seguendo le varie procedure specifiche per ogni piattaforma. Insomma, con eFootball 2022 purtroppo si deve aggiornare l'elenco dei lanci più disastrosi della storia dei videogiochi. E anche il fatto che gli annunci dei posticipi avvengano a ridosso delle previste date di rilascio non depone a favore di Konami.