eFootball: non solo rilascio diluito nel tempo, ma anche il posticipo del primo update

Rilascio diluito nel tempo, grafica non soddisfacente e meccaniche di gameplay non al passo con i tempi: sono alcuni dei problemi del nuovo eFootball, l'erede free-to-play di PES, del quale viene adesso posticipato anche il primo update. Lo ha infatti annunciato Konami sul suo profilo Twitter.

eFootball: l'update avrebbe dovuto risolvere i problemi del gioco

L’aggiornamento avrebbe dovuto sistemare i problemi più urgenti del titolo, ma è stato posticipato a inizio novembre (non c'è una data specifica). "Ci scusiamo sinceramente per il ritardo e per gli inconvenienti causati" si legge su Twitter. "La nostra speranza è che con il tempo aggiuntivo a nostra disposizione sia possibile migliorare l'esperienza per tutti i nostri utenti". La data precisa del rilascio della versione 0.9.1 sarà comunicata prossimamente.

Questo update non corrisponde al primo rilascio massiccio di contenuti, mentre la versione di base, uscita il 30 settembre scorso, costituisce poco più di un'ossatura rispetto alla versione completa del gioco. Successivamente all'update 0.9.1 arriverà un nuovo contenuto di espansione (inizialmente previsto a metà novembre ma, alla luce dell'annuncio di oggi, potrebbe slittare anch'esso) con squadre da 25 campionati diversi, comprese Serie A e Serie B, nuovi stadi, i match eSport e il cross-platform che consentirà ai giocatori di sfidarsi a prescindere se giocano su PC, console o dispositivo mobile.