Ecco tutti i piani sul futuro di Age of Empires e Age of Mythology

Tante novità sono emerse su Age of Empires a seguito dello showcase intitolato "New Year, New Age". A cominciare da Age of Mythology Retold, la remaster del celebre spin-off di Age of Empires originariamente rilasciato nel 2002. Questa versione era già stata annunciata durante il 25° anniversario della serie e arriverà ufficialmente su console Xbox e PC nel corso di quest'anno. L'evento ha mostrato anche tre personaggi della civiltà greca: Medusa, Pegaso e Cerbero. Age of Mythology: Retold, inoltre, è disponibile nella wishlist.

Ci sarà poi Age of Empires Mobile, il quale riproporrà gli elementi noti di Age of Empires, come la gestione strategica delle risorse e l'addestramento di diversi eserciti, insieme a un gameplay specifico per i dispositivi mobili. Age of Empires Mobile è disponibile per la pre-registrazione sia su iOS che su Android. Per ulteriori informazioni su Age of Empires Mobile, vi rimandiamo al sito ufficiale.

Annunciato anche un nuovo DLC per Age of Empires II, chiamato "Victors and Vanquished", in arrivo il 14 marzo, con 19 nuovi scenari per single player. Il DLC include doppiaggi creati ad hoc da professionisti, nuove musiche, obiettivi e molto altro ancora. Age of Empires II: Victors and Vanquished è già disponibile per il pre-order con uno sconto del 15%.

Probabilmente, però, le novità più interessanti sono quelle che riguardano Age of Empires IV, il nuovo capitolo della serie principale realizzato da Relic Entertainment. La Stagione 7 di Age of Empires IV arriverà all'inizio della primavera, mentre ulteriori dettagli saranno rivelati in prossimità della release. Dopo un avvio stentato, con una prima accoglienza tiepida da parte degli appassionati, AoE IV sta finalmente ingranando e la sua base di giocatori si sta consolidando.

È stato, poi, confermato un nuovo contenuto scaricabile per Age of Empires III. Il DLC sarà rilasciato verso la fine del 2024, e maggiori informazioni saranno condivise verso la fine dell’anno. Il team di Age of Empires festeggia anche il raggiungimento dei 50 milioni di giocatori e, per celebrare questo traguardo, la maggior parte del catalogo di Age of Empires è in offerta al 50% di sconto fino al 29 febbraio.

Infine, la scena degli esports di Age of Empires continua a scaldarsi con Red Bull Wololo: El Reinado in arrivo quest'anno, un nuovo torneo a tema che riguarderà tutti i giocatori più impegnati del titolo Microsoft.