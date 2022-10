Age of Mythology Retold: arriva la Definitive Edition dello spin-off di Age of Empires

Age of Mythology, presentato come spin-off della serie principale Age of Empires, è stato uno dei migliori strategici in tempo reale del suo periodo. Senza snaturare le meccaniche di gioco di AoE, portava la serie in un affascinante contesto fantasy. Adesso arriverà la remaster, una sorta di Definitive Edition come le abbiamo avute per i capitoli principali della serie, conosciuta con il nome di Age of Mythology Retold.

Lo ha annunciato Microsoft in occasione di un evento digitale con cui ha festeggiato il venticinquesimo anniversario dalla nascita di Xbox, dove ha annunciato anche le versioni console di Age of Empires II e IV, i due capitoli della serie principale che finora non avevano mai fatto capolino su Xbox.

Rilasciato nel 2002, Age of Mythology riesaminava le mitologie dei popoli del passato dei Greci, degli Egizi e dei Nordici. I giocatori potevano creare unità mitiche spendendo una nuova risorsa chiamata "favore", che veniva guadagnata pregando od onorando un dio. Le civiltà degli Atlantidei e dei Cinesi furono aggiunte nelle successive espansioni, così come la capacità di evocare Titani enormi e ampiamente distruttivi.

Nel 2014 è uscita la Extended Edition di Age of Mythology che introduceva il supporto a Twitch e alcuni miglioramenti grafici, ma non si è trattato della rivisitazione conosciuta come Definitive Edition che abbiamo avuto con gli altri Age of Empires, e che adesso corrisponde a Retold. Il quale riproporrà il gioco originale in maniera fedele, ad eccezione di un miglioramento alla grafica e al supporto alle moderne tecnologie.

Nell'attesa di ulteriori dettagli sul progetto, non mancate di leggere la nostra recensione di Age of Empires IV.