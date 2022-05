EA verso la vendita o la fusione: trattative con Disney, Apple e Amazon

Electronic Arts sarebbe alla ricerca di un accordo di vendita o di fusione con un'altra grande realtà come lo possono essere Disney, Apple e Amazon. La videogame company avrebbe già avviato i negoziati, secondo quanto riferisce Puck. In caso di fusione, l'obiettivo di EA sarebbe quello di mantenere Andrew Wilson come CEO della nuova azienda combinata. Presumibilmente, dunque, si tratterebbe di un accordo come quello tra Microsoft e Activision Blizzard.

EA avrebbe incontrato Disney nel mese di marzo per sondare un tipo di collaborazione che andrebbe oltre all'attuale, la quale si limita alle licenze e a rapporti secondari. Disney, tuttavia, avrebbe deciso di non proseguire nella trattativa perché preferirebbe concentrarsi sui suoi attuali progetti legati al proprio servizio di streaming. Anche una fusione tra EA e ESPN, che in parte rientra nel gruppo Disney, sarebbe stata presa in considerazione.

Ma sarebbe stata Comcast l'azienda più vicina alla fusione con EA, tramite NBCUniversal. Tuttavia, in questo caso non si sarebbe trovato l'accordo economico. Puck ha contattato EA per chiedere chiarimenti sulla questione, ma un portavoce dell'azienda ha detto che non vengono rilasciati commenti sulle speculazioni. "Siamo orgogliosi di operare da una posizione di forza e di crescita, con un portafoglio di giochi straordinari, costruiti attorno a potenti IP, realizzate da team di grande talento e con una rete di oltre mezzo miliardo di giocatori. Vediamo un futuro molto luminoso davanti a noi".

Allo stesso tempo, EA ha recentemente annunciato la fine della collaborazione con la FIFA per il suo famoso gioco di calcio, il titolo più venduto del gruppo, che avrebbe portato a una consistente ondata di licenziamenti.