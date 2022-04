EA SPORTS F1 22 arriva il 1° luglio: pronti a ripetere le gesta di Charles Leclerc?

EA SPORTS F1 22 sarà disponibile dal 1° luglio. Codemasters ed Electronic Arts sono quasi pronte a metterci a bordo delle nuove monoposto del Campionato Mondiale di Formula Uno FIA 2022, proponendoci non solo tantissimi circuiti - tra cui quello di Miami - ma anche nuove modalità come la Sprint Race (F1 Sprint).

"Un'altra novità assoluta sarà rappresentata dal fatto che i giocatori potranno entrare nel mondo glamour della Formula 1 con F1 Life, un hub personalizzabile per sfoggiare la loro collezione di supercar, abbigliamento e accessori guadagnati tramite il gioco, il Podium Pass e il negozio di marca nel gioco. I giocatori possono preordinare ora la Champions Edition, che include tre giorni di accesso anticipato e un pacchetto di contenuti limitati nel tempo ispirato a Miami".

Gli sviluppatori dichiarano di aver aggiornato la fisica per adattarla alle nuove regole aerodinamiche e rielaborato il modello degli pneumatici, rendendo l'esperienza di guida più fedele alla realtà.

La giornata di gara ridefinita permette ai giocatori di personalizzare il loro setup con nuove opzioni Immersive e Broadcast che influenzano i giri di formazione, i momenti con la safety car e i pit stop. "Selezionando Immersive i giocatori dovranno affrontare sfide di rischio-ricompensa, che potrebbero fare la differenza tra la conquista di un posto sul podio o l'uscita dalla classifica. Broadcast toglie la pressione, con una cinematica controllata e autentica che mantiene i giocatori vicini all'azione", spiegano gli sviluppatori. Per un'esperienza immersiva, su PC F1 22 supporta la realtà virtuale tramite Oculus Rift e HTC Vive. A proposito di PC, su Steam trovate i requisiti minimi e consigliati.

La nuova IA Adaptive mantiene i giocatori meno esperti competitivi per tutta la durata di ogni gara, con l'IA degli avversari adattata al livello di abilità. Ritornano anche i menu accessibili e la gestione per aiutare i giocatori a raggiungere l'azione senza doversi districare tra opzioni complesse. Inoltre, i rinnovati programmi di pratica offrono maggiore varietà con nuovi sistemi di punteggio e visualizzazioni in pista.

F1 22 vanta anche miglioramenti a caratteristiche già esistenti, tra cui La mia squadra, che permette ai giocatori di scegliere il loro budget iniziale in base a tre punti di ingresso: Newcomer, Challenger e Front Runner. Aggiornate, inoltre, le piste in Australia, Spagna e Abu Dhabi per riflettere i recenti cambiamenti. F1 22, infine, presenta anche la Carriera decennale, completa di un'opzione per due giocatori, e la modalità multiplayer.