EA: continueremo a sistemare Star Wars: Jedi Survivor nelle settimane successive al lancio

Star Wars Jedi: Survivor uscirà domani su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Oltre alla patch del day one, diventata ormai una consuetudine per quasi tutti i lanci di giochi importanti, ci saranno ulteriori interventi da parte di Electronic Arts e di Respawn Entertainment per tutte le settimane successive.

EA ha affermato che i giocatori possono aspettarsi patch che risolveranno bug, miglioreranno le prestazioni del gioco e aggiungeranno ulteriori funzionalità di accessibilità. Le prime recensioni, a fronte di un'indubbia qualità per quanto riguarda storia e gameplay, hanno infatti evidenziato qualche problema tecnico e prestazionale.

Alcune recensioni hanno parlato di problemi di clipping tra gli oggetti e le superfici che circoscrivono gli ambienti di gioco, così come di pop-in, ovvero la comparsa imprevista e improvvisa di elementi poligonali, soprattutto durante le sequenze di intermezzo. Ci sono anche segnalazioni di arresti anomali, cali di framerate e stuttering. Anche nel caso della versione PC le prestazioni non sarebbero soddisfacenti: EA prevede anche per questa una patch correttiva già nella giornata di domani. La versione Steam di Jedi Survivor, al di là della patch d'altronde, richiede un download di poco meno di 130 GB.

Nonostante queste incertezze, chi lo ha già provato parla di un gioco con una portata ancora più ampia rispetto al capitolo precedente, maggiore longevità e più libertà d'azione concessa al giocatore, che adesso può esplorare liberamente alcune aree aperte come Coruscant. Il gioco seguirà ancora una volta la storia del Cavaliere Jedi Cal Kestis, sopravvissuto all'Ordine 66 ma perseguito dagli Inquisitori agli ordini dell'Imperatore.

Al di là degli aspetti tecnici e ludici, Jedi Survivor è interessante anche perché fa parte del nuovo universo narrativo crossmediale che Lucasfilm sta formando con Star Wars. Non solo è coerente con film, romanzi e fumetti ambientati nella "galassia lontana lontana" ma il gioco stesso è espanso dalla storia canonica inclusa nel romanzo Battle Scars, che costituisce un antefatto delle vicende dello stesso Jedi Survivor e che i giocatori dovrebbero leggere per avere un'esperienza completa.