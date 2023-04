EA ammette che Star Wars Jedi: Survivor su alcuni PC ha prestazioni 'sotto gli standard'

Star Wars Jedi: Survivor, in base alle prime recensioni e gameplay dei giocatori, ha manifestato molteplici problematiche per quanto riguarda la versione PC, in particolare sul fronte prestazionale. Dopo una prima dichiarazione in cui EA assicurava l'arrivo di diversi correttivi nelle settimane post-lancio, ne è arrivata una seconda a mezzo social in cui l'editore e la software house ammettono che si tratta di una versione sotto i loro standard.

A note from the Jedi Team on the PC version of Star Wars Jedi: Survivor pic.twitter.com/C3bp78VICr — EA Star Wars (@EAStarWars) April 28, 2023

"Siamo consapevoli che Star Wars Jedi: Survivor non sta performando secondo i nostri standard per una percentuale dei nostri giocatori PC, in particolare quelli con sistemi di fascia alta o determinate configurazioni specifiche".

"Per esempio, i giocatori con processori di ultima generazione multi-thread, progettati per Windows 11, hanno riscontrato problemi su Windows 10, o GPU di fascia alta accoppiate a CPU a basse prestazioni hanno sperimentato un inatteso calo di frame. State tranquilli, stiamo lavorando per risolvere rapidamente questi casi".

"Sebbene non esista un'unica soluzione per sistemare le prestazioni su PC, il team ha lavorato su correzioni che riteniamo miglioreranno le prestazioni su una vasta gamma di configurazioni. Ci impegniamo a risolvere questi problemi il prima possibile, ma ogni patch richiede test significativi per assicurarci di non introdurre nuovi problemi".

"Grazie per la comprensione e ci scusiamo con tutti i nostri giocatori che hanno riscontrato questi problemi. Continueremo a monitorare le prestazioni su tutte le piattaforme e condivideremo le tempistiche di aggiornamento non appena saranno disponibili".