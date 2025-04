11 bit studios ha annunciato Frostpunk 1886: un remake in UE5 che andrà oltre la grafica

Con un trailer e poche ma significative dichiarazioni, 11 bit studios ha svelato Frostpunk 1886, un rifacimento del primo capitolo della saga Frostpunk. Atteso per il 2027 su PC, il titolo non si presenta come un semplice remake grafico, ma come un'evoluzione profonda dell'esperienza originale, arricchita da nuove meccaniche, contenuti inediti e una struttura tecnologica completamente rinnovata grazie all'adozione dell'Unreal Engine 5.

"Frostpunk 1886 non sarà solo un aggiornamento visivo", ha spiegato il team di sviluppo. "È un'esperienza fresca, pensata per sorprendere anche i veterani del gioco originale". La scelta di abbandonare il Liquid Engine proprietario in favore del motore di Epic Games è stata motivata con la volontà di dare al progetto basi tecnologiche più solide e flessibili: "Reimmaginare Frostpunk con Unreal Engine ci permette di creare una piattaforma viva ed espandibile", hanno dichiarato gli sviluppatori, sottolineando che questa evoluzione aprirà le porte anche al tanto richiesto supporto alle mod, assente nel titolo originale per limiti tecnici.

Ambientato in un momento chiave della timeline dell'universo narrativo - l'arrivo della Grande Tempesta che sconvolge New London - Frostpunk 1886 promette una narrazione rinnovata e un gameplay arricchito da nuove leggi, meccaniche inedite, e un nuovo percorso, elemento distintivo della serie che guida le scelte morali e strategiche del giocatore. Sarà inoltre introdotto un albero delle abilità completamente ristrutturato, volto a rendere l'esperienza più dinamica e personalizzabile.

Secondo 11 bit studios, questo progetto rappresenta l'inizio di una nuova fase per l'azienda. "Crediamo profondamente in Frostpunk e nel suo universo", ha affermato il CEO Przemysław Marszał, "e siamo determinati a investire in produzioni interne con maggiore continuità e ambizione".

Nei prossimi mesi verranno pubblicati ulteriori dettagli, video e materiali sullo sviluppo del gioco, mentre Frostpunk 2 prosegue il suo percorso con nuove espansioni e versioni console in arrivo nel 2025.