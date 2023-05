È ufficiale: The Witcher è uno dei franchise di maggior successo nella storia dei videogiochi

Che la saga dedicata a Geralt di Rivia fosse un successo era fuori discussione, ma i numeri condivisi recentemente da CD Projekt Red ci danno un'idea più chiara di quanto. The Witcher è ufficialmente una delle serie di videogiochi di maggior successo nell'intera storia del media.

Secondo i dati di cui sopra, The Witcher ha venduto la bellezza di oltre 75 milioni di copie. Più dei due terzi di queste, però, sono merito di The Witcher 3: Wild Hunt che da solo ha superato i 50 milioni di copie vendute andando a posizionarsi al fianco di colossi come Mario Kart 8 Deluxe e Red Dead Redemption 2 che rappresentano due dei titoli più venduti di sempre – entrambi hanno superato i 53 milioni di copie vendute.

D'altro canto, la saga nata dalla penna di Andrzej Sapkowski è quella su cui CDPR ha investito di più e dalla quale è nata anche la collaborazione con Netflix. A tal proposito, il colosso dello streaming ha recentemente fatto sapere di aver rinnovato il contratto per una quinta stagione della serie TV, anche se la terza sarà l'ultima a vantare Henry Cavill come protagonista: dalla quarta subentrerà Liam Hemsworth nei panni di Geralt.

Nel frattempo, seppur con qualche rallentamento, non si fermano i piani degli sviluppatori sui nuovi titoli della serie. CD Projekt, infatti, ha già annunciato che The Witcher riceverà una nuova trilogia e il remake del primo capitolo oltre che uno spin-off molto discusso nell'ultimo periodo, nome in codice Project Sirius.

Solo poche settimane fa la software house ha confermato 29 licenziamenti, di cui 21 hanno colpito proprio The Molasses Flood, lo studio impegnato nello sviluppo del suddetto spin-off. Stando ai dati estratti da LinkedIn gli esuberi hanno colpito oltre la metà della forza lavoro, il che ha rimesso completamente in discussione il futuro del progetto.