CD Projekt Red: ondata di licenziamenti per lo studio impegnato sullo spin-off di The Witcher

CD Projekt ha confermato ben 29 licenziamenti che hanno coinvolto soprattutto The Molasses Flood, studio interno impegnato nello sviluppo di Project Sirius, nuovo spin-off di The Witcher. La ragione risiederebbe nella revisione del gioco atta a riallineare il titolo con la strategia commerciale dell'editore.

Di Project Sirius attualmente si sa ancora poco, se non che il gioco dovrebbe avere sia una componente per giocatore singolo sia una multigiocatore. Tuttavia, si tratta di caratteristiche che adesso sono in dubbio, poiché CD Projekt ha confermato di aver riesaminato "la portata e il potenziale commerciale" del gioco così da allinearlo alla propria strategia.

Un cambiamento radicale, in effetti, era già stato annunciato a marzo. In seconda battuta, il CEO della società, Adam Kiciński, aveva anticipato in un'intervista che ci sarebbero stati tagli ai costi e, se necessario, lo sviluppo sarebbe ripartito da capo.

Sfortunatamente, questa operazione è costata il lavoro a diversi membri del team impegnati sul gioco. L'editore ha confermato i 29 licenziamenti di cui 21 negli Stati Uniti e otto in Polonia. Colpisce però il numero di tagli presso The Molasses Flood di Boston che, stando ai dati di LinkedIn, conta solo 40 dipendenti. Ciò vuol dire che oltre la metà della forza lavoro è stata allontanata.

Non è chiaro cosa intenda offrire CD Projekt con questo titolo, dato che a quanto pare l'intero progetto è stato rivisto. In ogni caso, si tratta solo di uno dei numerosi titoli in lavorazione presso il publisher. Tra i vari giochi annunciati c'è la nuova trilogia di The Witcher, il remake del primo capitolo, un sequel di Cyberpunk 2077 e una IP completamente nuova.