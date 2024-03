È ufficiale: Ghost of Tsushima sarà disponibile su PC a partire dal 16 maggio

Le anticipazioni di Shpeshal_Nick si sono rivelate vere: Sony ha annunciato l'arrivo su PC di Ghost of Tsushima, l'opera di Sucker Punch rilasciata come esclusiva PS4 nel 2020. A raggiungere la nuova piattaforma sarà l'edizione Director's Cut, la quale include l'espansione Iki Island e la modalità multiplayer Legends.

Il gioco trasporta i giocatori nel Giappone feudale per un action/adventure che è stato tra i titoli più discussi in quell'anno: Ghost of Tsushima rappresenta una delle produzioni di maggior pregio dei PlayStation Studios che ha ricevuto l'apprezzamento sia della critica che del pubblico.

A occuparsi del porting è ancora una volta Nixxes, studio acquisito da Sony nel 2021 e che ha già lavorato a Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales e all'imminente Horizon: Forbidden West in uscita il 21 marzo. Naturalmente, non mancheranno caratteristiche esclusive per la versione PC che consentiranno di spingere in alto le build più potenti.

Oltre alle impostazioni per le texture, le ombre, la risoluzione e quanto altro, su PC il frame rate sarà sbloccato e sarà presente il supporto ai monitor ultrawide. I giocatori potranno scegliere tra un rapporto di 21:9, 32:9 e perfino 48:9 per le configurazioni a tre monitor. Sony ha anche rilasciato un trailer che mostra le principali caratteristiche della versione PC.

Una mossa non del tutto inaspettata, non solo per i rumor emersi nei giorni scorsi, ma perché sulla questione PC il presidente di Sony, Hiroki Totoki, è stato abbastanza chiaro: in sintesi, il PC rappresenta una priorità per Sony, pur essendo PlayStation la piattaforma di riferimento. D'altronde, la strategia di Sony si è rivelata già vincente e il lancio in contemporanea su PC e PS5 di Helldivers 2 è stato un successo inaspettato perfino per la società nipponica.

Ghost of Tsushima è un altro tassello in una road map che sembra destinata a portare tutti i franchise dei PlayStation Studios su PC. Il gioco sarà disponibile a partire dal 16 maggio su Steam e Epic Games Store i quali hanno già aperto i preordini.