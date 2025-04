Star Wars Zero Company: primo sguardo al nuovo gioco di strategia a turni ambientato nelle Guerre dei Cloni

EA e Lucasfilm Games alzano il sipario su Star Wars Zero Company, nuovo titolo tattico a turni in uscita nel 2026. I giocatori guideranno una squadra d'élite in missioni strategiche ambientate alla fine delle Guerre dei Cloni. Personalizzazione, indagini galattiche e combattimenti intensi al centro dell’esperienza

EA ha ufficializzato nel corso della Star Wars Celebration che si è tenuta nel fine settimana in Giappone Star Wars Zero Company, gioco tattico a turni ambientato nei giorni finali delle Guerre dei Cloni. Sviluppato da Bit Reactor, con il supporto di Respawn Entertainment e Lucasfilm Games, il titolo metterà i giocatori nei panni di Hawks, ex ufficiale della Repubblica ora a capo di una squadra composta da operativi provenienti da ogni angolo della galassia.

La struttura narrativa ruota attorno a una campagna per giocatore singolo fatta di operazioni ad alto rischio, con l’obiettivo di sventare una nuova minaccia su scala galattica. Una guerra dietro la guerra si combatte in questo periodo, determinata dalla decisioni strategiche. Le missioni includono azioni sul campo e momenti investigativi, mentre tra un'incursione e l’altra sarà possibile gestire e sviluppare una base operativa, oltre a raccogliere informazioni grazie a una rete di contatti.

Ogni membro della Zero Company può essere personalizzato scegliendo tra diverse classi e specie appartenenti al canone di Star Wars. Cloni, droidi astromeccanici, Jedi e altri archetipi potranno essere reclutati e inseriti nelle strategie di assalto. L’equipaggiamento, le abilità e l’estetica del protagonista e degli altri operativi potranno essere modificati liberamente. A rafforzare l’approccio strategico ci sarà anche un sistema di sinergie tra compagni, pensato per aumentare l’impatto tattico durante le battaglie.

Star Wars Zero Company sarà disponibile nel 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. "La nostra visione per Star Wars Zero Company si fonda su un gameplay che unisce la coinvolgente galassia di Star Wars alle appassionanti meccaniche dei giochi a turni," ha dichiarato Greg Foertsch, CEO e direttore creativo di Bit Reactor. "Il nostro obiettivo è quello di offrire un gioco con una storia originale di Star Wars nell'epoca delle Guerre dei Cloni, che valorizzi le scelte dei giocatori e che presenti intensi combattimenti tattici a turni con una presentazione avvincente e dal taglio cinematografico."