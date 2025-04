Oblivion Remastered, video confronto di 23 minuti: il classico Bethesda si rifà il look con Unreal Engine 5

The Elder Scrolls

A confronto due epoche videoludiche in un video comparativo che evidenzia il lavoro grafico svolto da Bethesda e Virtuos. Grazie all'adozione di Unreal Engine 5 per la componente visiva, il gioco presenta texture aggiornate, illuminazione ray-traced e animazioni ammodernate

Il video di comparazione tra The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e la versione originale di Oblivion del 2006 non lascia spazio a dubbi: il rinnovamento grafico è netto, e i dettagli che una volta sembravano ambiziosi oggi brillano sotto una nuova luce. A fare da motore visivo a questa trasformazione c’è Unreal Engine 5, scelto per dare forma a una Cyrodiil più realistica, profonda e coerente dal punto di vista estetico.

Il gioco è stato co-sviluppato dallo studio parigino di Virtuos e da Bethesda Game Studios. Gli sviluppatori hanno utilizzato Unreal Engine 5 per migliorare il comparto visivo, mantenendo invece il Creation Engine per gli elementi fondamentali come la fisica, la logica di gioco e il sistema di combattimento.

La differenza più evidente riguarda l'illuminazione, ora gestita tramite Lumen in ray-tracing, sia in modalità software che hardware. Questo permette riflessi più naturali, ombre più coerenti e un’ambientazione che reagisce dinamicamente alla luce. Il mondo aperto di Oblivion si presenta con materiali aggiornati, rifiniti nei minimi dettagli, e modelli poligonali completamente rivisti.

Le nuove animazioni, ricostruite da zero, rendono ogni movimento dei personaggi più credibile, mentre la sincronizzazione labiale aggiunge coerenza ai dialoghi, elementi che migliorano anche l'immersione nelle scene più narrative. La resa in 4K Ultra viene esaltata in questo video con l'utilizzo di una GeForce RTX 4090, a conferma della pesantezza dell'elaborazione grafica.

Il confronto mette in evidenza anche l’efficacia delle tecnologie di upscaling: DLSS 4 e FSR 4 permettono di raggiungere framerate elevati anche a risoluzioni elevate, senza perdere in qualità visiva. A parità di ambientazione e sequenze, l’impatto visivo del remaster è notevole, e trasforma luoghi familiari in scenari che sembrano totalmente nuovi.

Chi ha vissuto Oblivion al lancio e torna oggi su Cyrodiil si troverà davanti a un mondo riconoscibile, ma completamente riplasmato. E il video mostra esattamente dove il salto tecnico ha lasciato il segno.

Per quanto riguarda i requisiti hardware, Bethesda e lo sviluppatore Virtuos consigliano una GPU AMD Radeon RX 6800XT oppure NVIDIA GeForce RTX 2080 per un'esperienza coinvolgente a 60 FPS. Portando però tutto al massimo, con impostazioni Ultra in 4K, il discorso cambia.

Oblivion Remastered è ora disponibile su PC, Xbox Series X, Series S e PlayStation 5 al prezzo di 54,99 euro.