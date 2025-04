Il nuovo trailer di Doom: The Dark Ages ci svela il nuovo BFG e la brutalità dello Slayer

id Software ha pubblicato il secondo trailer ufficiale dello sparatutto in prima persona DOOM: The Dark Ages, in uscita il 15 maggio sulle principali piattaforme. Tra le altre cose scopriamo il BFG in versione balestra, in pieno stile con l'ambientazione medioevale.

Manolo De Agostini di

22 Aprile 2025

Bethesda

DooM

