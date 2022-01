Dying Light 2: modalità cooperativa, confronto tra console e video di gameplay

Dopo il caos dei giorni scorsi sulle ore di gioco necessarie per terminarlo, Dying Light 2 Stay Human torna a mostrarsi in spezzoni di gameplay durante il sesto e ultimo episodio della serie online Dying 2 Know. Nel corso dell'episodio Jonah Scott, la voce di Aiden Caldwell, insieme alla co-conduttrice Leah, ha mostrato la modalità co-op per 4 giocatori.

La modalità consentirà a un massimo di quattro persone di affrontare il gioco insieme dall'inizio alla fine, condividendo i compiti e anche la progressione della storia. Gli amici potranno votare le decisioni chiave della storia ogni volta che si presentano, anche se l'host avrà sempre l'ultima parola. I giocatori conserveranno inoltre tutti gli oggetti guadagnati e i progressi del personaggio una volta terminata la sessione cooperativa, trasportandoli nella loro esperienza di gioco.

Durante il filmato è stato poi mostrato un interessante confronto tra le versioni del gioco sulle console di attuale generazione di console (PS5, Xbox Series X) e quella precedente (PS4, Xbox One X). Techland sembra aver fatto un buon lavoro anche sulla old gen, ma come sempre bisognerà attendere il debutto per capire l'effettiva qualità.

Ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human, pubblicato da Techland, uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (Versione Cloud).

Tutti i preordini includeranno l'esclusivo Pacchetto Reload e il Pacchetto Reach for the Sky, che contengono esclusive skin per outfit, armi, zaino e parapendio. Il Pacchetto Reach for the Sky è stato creato in collaborazione con Rosario Dawson (The Mandalorian, Sin City), che interpreta Lawan, un personaggio chiave che intreccia il suo destino con Aiden, il protagonista, nel corso della sua avventura.