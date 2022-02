Dying Light 2: ecco come la grafica è stata peggiorata dal 2018 a oggi

Dying Light 2 Stay Human è stato positivamente accolto dai recensori, ma si può annoverare nell'elenco di quei titoli per i quali le prime presentazioni mostrano una grafica migliore rispetto alla versione definitiva. In particolare, lo youtuber Nick930 ha fatto un ottimo lavoro, comparando le prime demo mostrate all'E3 2018 e all'E3 2019 con il gioco finale, catturato dal suo PC di casa.

Nick930 ha abilitato il Ray Tracing nella versione retail in esecuzione sul suo PC, ma si può comunque verificare come la città di Dying Light 2 sia meno densa sul piano poligonale e come gli edifici risultino semplificati rispetto alle prime demo del gioco. Anche la luce era migliore, mentre l'aspetto complessivo del gioco è adesso meno realistico rispetto al passato.

La versione finale di Dying Light 2 include l'esatta missione che Techland aveva mostrato all'E3 2019, il che ci permette di toccare con mano il lavoro di downgrade che la software house polacca ha fatto in fase di produzione, resosi necessario ovviamente per raggiungere un adeguato livello prestazionale in termini di frame rate. Naturalmente non si tratta del primo gioco che subisce un processo del genere, dato che, purtroppo, sta diventando una consuetudine mostrare una grafica potenziata in fase di annuncio e nelle successive fasi dello sviluppo rispetto a ciò che infine i giocatori si ritrovano tra le mani.

In ambito mobile questa tendenza sta assumendo connotati ancora più marcati, visto che molte pubblicità rappresentano i giochi in maniera completamente differente rispetto a ciò che effettivamente sono, alterandone addirittura il gameplay.

Dying Light 2, inoltre, è stato recentemente al centro di una polemica sul numero di ore necessarie a completarlo, con gli sviluppatori che avevano indicato una longevità che non corrisponde a realtà, per poi essere costretti a ritrattare.