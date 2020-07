DualSense PS5: guardate quanto è più grande rispetto al DualShock di PlayStation 4

La nuova PlayStation 5 arriverà entro la fine dell'anno e cambierà, come visto, non solo a livello hardware ma anche e soprattutto a livello estetico. Un cambiamento importante che non riguarda però solo ed esclusivamente la console ma anche il suo controller che è stato finalmente provato da alcuni giornalisti in esclusiva che hanno potuto raccontare al pubblico quali sono le nuove peculiarità di questo DualSense ma anche far vedere quanto è grande e diverso rispetto a quello precedente.

DualSense PS5 contro DualShock PS4: ecco le differenti dimensioni

A provarlo è stato il giornalista canadese Geoff Keighley che, ve lo preannunciamo, si è detto ''entusiasta'' di quello che arriverà con questo nuovo controller di gioco di Sony. In questo caso la prova ha permesso di vedere il DualSense di PS5 confrontato con il DualShock di PS4 non solo a livello qualitativo ma anche dimensionale. In questo caso messi a confronto è facile vedere come il primo sia più ''cicciotto'' nelle parti della presa con le mani e come l'intero controller sia più grande con una diversa presa dalla mano.

Dimensioni maggiori e anche peso maggiore rispetto a prima ma di fatto la differenza per quest'ultimo non è poi così gravosa e soprattutto la sensazione che si ha una volta preso in mano è di maggiore robustezza rispetto a prima con anche una migliore solidità.



Clicca per ingrandire

Il giornalista ha espresso anche le prime impressioni nei confronti di quello che riguarda il funzionamento del nuovo DualSense partendo innanzitutto dai trigger adattivi che sono sostanzialmente una delle più importanti novità del controller di PS5. In questo caso, il giornalista, ha dichiarato che la sensazione che si ha usando quei nuovi ''grilletti'' è di un feedback consistente e ben diverso da quello che si aveva prima o che si può avere con il pad id Xbox One. Sì, perché è possibile magari dari diversa consistenza al colpo con le dita in base al gioco e all'azione che si sta compiendo. Ad esempio, agire su di uno strumento o di un'arma può dare una risposta ben diversa dal dare un colpo ad un avversario.

Non solo perché parlando del famoso ''feedback aptico'' che DualSense avrà rispetto al DualShock, sembra che la tradizionale vibrazione tipica del passato controller sia solo un ricordo con un sistema ora molto più sofisticato grazie all'interazione con i differenti materiali o superfici di gioco. Ecco che sarà possibile addirittura ricevere un feedback quando siamo in una scena di gioco in cui piove ''sentendo'' proprio la pioggia. Una strada spianata per gli sviluppatori che potranno effettivamente sbizzarrirsi da questo punto di vista.

Il piccolo altoparlante integrato nel nuovo DualSense è cambiato e ora permette di resistuire un suono migliore rispetto a prima con un range di frequenza arricchito e soprattutto con la capacità di interfacciarsi con il Tempest Engine ossia il sistema capace di aumentare l'efficacia dei suoni. Oltretutto il microfono presente nella parte inferiore permetterà di interagire con il gioco da parte dell'utente. Il tasto ''Create'' invece non è stato svelato e immaginiamo che sia una delle sorprese da parte di Sony per gli utenti. Dovrebbe permettere la condivisione delle immagini e dei video con la community e dunque con i social ma il giornalista per questo non ha proferito parola.