Dreams per PS4: arriva la modalità VR

Dreams per PS4 permette a chiunque di poter creare le proprie esperienze di gioco. E il passaggio alla Realtà Virtuale è del tutto naturale, per un gioco che mette i giocatori proprio nelle condizioni di "disegnare" il proprio "videogioco dei sogni".

Il supporto VR per Dreams è in arrivo

I giocatori di Dreams potranno scaricare l'update gratuito a partire dalle 14:00 di mercoledì 22 luglio, grazie al quale avranno la possibilità di familiarizzare con nuovi strumenti, tutorial e kit capaci di infondere nuova forma alla creatività.

"Il supporto VR aggiunge a Dreams Un’opportunità per i possessori di PlayStation VR di esplorare e ampliare le frontiere di ciò che può diventare il gioco in Realtà Virtuale" ha detto il Direttore Creativo di Media Molecule, Mark Healey. "La possibilità di creare in VR aggiunge un livello completamente nuovo di intuitività alle lavorazioni in 3D, e dà accesso al giocatore a tantissimi contenuti!"

Come nella versione originale, sia il controller wireless DualShock 4 che i controller di movimento PlayStation Move sono supportati in modalità VR. Tutti i contenuti di Dreams sono riproducibili in VR, ma solo quelli creati ed etichettati specificamente per la Realtà Virtuale sfruttano al meglio il visore. Inoltre, Media Molecule ha creato diverse esperienze e kit di risorse per permettere ai giocatori di iniziare il loro viaggio creativo. Le Impostazioni VR sono configurabili tramite il nuovo menù dedicato con le sezioni "Comfort" e "Sogniverso".

In Realtà Virtuale è più facile creare esattamente ciò che si vuole. I nuovi Raggi Laser, ad esempio, estendono il raggio d'azione limitando la necessità di movimenti eccessivi. In VR la percezione dello spazio e della direzione è potenziato. L’utilizzo del feedback tattile in combinazione con l’illuminazione e l’audio direzionale possono essere molto utili per guidare il giocatore e migliorare l’immersività delle creazioni.

Allo stesso tempo, creare in VR necessita di maggiori attenzioni perché è molto più probabile che i giocatori vedano il retro o i lati degli oggetti. Lo stesso vale per le transizioni ed è sempre bene dare al giocatore il pieno controllo della telecamera e del movimento.

Dreams è una piattaforma di creazione di videogiochi per PS4, alla portata di tutti. Fra le altre cose, è in grado di offrire esperienze di gioco anche simili a Wipeout, o a Metal Gear, talmente è versatile.