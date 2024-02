Dragon's Dogma 2: il trailer dello State of Play svela una nuova classe e tanto gameplay

Allo State of Play abbiamo visto anche Dragon's Dogma 2, sequel dell'acclamato action RPG prodotto da Capcom. Il lancio del secondo capitolo è ormai imminente: debutterà il prossimo 22 marzo su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il nuovo trailer mostrato durante l'evento di Sony Interactive Entertainment è focalizzato sul gameplay e sul reveal di una nuova classe, quella dell'Eroe Leggendario - che, vi anticipiamo, sembra aggiungere grande varietà all'intero sistema di gioco. Gli sviluppatori ci parlano inoltre dei Maestri delle Classi e della misteriosa Peste draconica.

Dragon's Dogma 2: Capcom svela l'Eroe Leggendario

"Impugnate uno spadone, lanciate incantesimi di alto livello e ingannate i nemici con le illusioni", così Capcom presenta la nuovissima classe dell'Eroe Leggendario, che "permette di combattere alternando le armi delle altre classi". Parliamo di una nuova Vocazione esclusiva dell'Arisen che ha il potere di imbracciare tutte le tipologie di armi e di imparare le abilità principali delle altre classi. Gli sviluppatori la definiscono 'la classe suprema' ed è indubbiamente la più versatile tra quelle che saranno disponibili in Dragon's Dogma 2.

Messa così, questa classe potrebbe rappresentare un rischio per il bilanciamento dell'RPG, ma Capcom ha rassicurato i fan spiegando che l'Eroe Leggendario non sarà onnipotente. "Le statistiche di base non sono elevate e bisogna portare con sé molte armi per poter utilizzare le varie abilità. Sarà necessaria l'abilità del giocatore per sfruttare i punti di forza nelle diverse situazioni, altrimenti questa classe rimarrà una versione minore di ciascuna delle altre".

Insomma, solo i giocatori più abili saranno in grado di sfruttare appieno questa nuova classe.

A tal proposito, chi è riuscito a padroneggiare la Vocazione scelta è conosciuto come 'Maestro'. Interagendo con uno di questi speciali NPC nel mondo di Dragon's Dogma 2 sarà possibile ottenere la sua approvazione, accedere alla sua Vocazione o ottenere dei tomi speciali con cui apprendere abilità di livello elevato - anche note come 'Abilità del Maestro'.

Nel secondo capitolo incontreremo lo spadaccino Lennart, maestro della classe Guerriero, Sigurd, maestro della classe Cavaliere mistico, e Luz, Maestra dell'Inganno.

Il team di Hideaki Itsuno ha poi ideato una nuova meccanica particolarmente interessante. Nel corso dell'avventura, alcune Pedine potrebbero contrarre una contagiosa malattia nota come Peste Draconica. Anziché indebolirsi, le Pedine colpite da questo morbo manifesteranno abilità superiori alla norma, così come atteggiamenti piuttosto insoliti. Non è tutto così entusiasmante, però: "nelle fasi successive della malattia, si dice che la Peste Draconica possa provocare calamità devastanti. Ci sono poche informazioni sulla peste draconica in questo mondo e la loro autenticità è discutibile, così come non è chiaro cosa si intenda per calamità devastanti".

Scopriremo sicuramente qualcosa in più il 22 marzo 2024, giorno in cui Dragon's Dogma 2 debutterà ufficialmente su PC e sulle console next-gen di Sony e Microsoft.