Dragon's Dogma 2: data di uscita e nuovo trailer dallo showcase di Capcom

In seguito ai rumor emersi dalla classificazione da parte del PEGI, Capcom ha confermato la data d'uscita di Dragon's Dogma 2: il sequel dell'apprezzato fantasy sarà rilasciato il 22 marzo 2024. Insieme alla data, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer che offre un primo sguardo a quello che sarà il gioco.

Le informazioni sono state condivise durante uno showcase dedicato al gioco durato circa 13 minuti. In tale occasione il game director Hideaki Itsuno e il produttore Yoshiaki Hirabayashi hanno commentato alcune delle scene visibili nel trailer.

A giudicare da quanto è possibile vedere nel filmato, questo secondo capitolo manterrà fede ad alcune caratteristiche che hanno reso il precedente un vero e proprio cult. Tornano, infatti, i combattimenti in notturna contro i boss, uno degli aspetti più apprezzati del titolo rilasciato ormai nel lontano 2012.

Nel video appare anche la lotta contro il gigante di pietra Talos. Durante lo showcase si vedeva il protagonista arrampicarsi sul boss per colpire i suoi punti deboli. A tal proposito, il game director ha spiegato che saranno disponibili numerosi approcci per affrontare ogni battaglia, in base al tipo di personaggio che il giocatore decide di costruire.

Sono state introdotte anche nuove meccaniche: durante la presentazione, infatti, abbiamo visto il personaggio dapprima lanciarsi da una sporgenza per raggiungere il corpo del gigante e, successivamente, aggrapparsi a un corvo in volo per atterrare sulla testa di Talos.

Insomma, pare che lo studio abbia in serbo diverse sorprese per il secondo capitolo del gioco pur rispettando i crismi dell'originale. Dragon's Dogma 2 è già disponibile al preordine, mentre chi si fosse perso il primo capitolo può approfittare dello sconto su Dragon's Dogma – Dark Arisen che, oltre al gioco originale, include tutti i contenuti aggiuntivi, i bonus preorder e l'espensansione Dark Arisen, appunto.