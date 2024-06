Dragon Age: The Veilguard è ambientato 10 anni dopo gli eventi di Inquisition

Sono giorni particolarmente entusiasmanti per i fan di Dragon Age. La scorsa settimana abbiamo potuto vedere in azione The Veilguard, nuovo capitolo della storica saga RPG di BioWare, che ci riporta nel Thedas per ostacolare gli ambiziosi, e oscuri, piani di Solas, il Temibile Lupo. Più recentemente, in queste ore gli sviluppatori hanno condiviso ulteriori dettagli sul gioco di ruolo in uscita quest'autunno: si parla dell'ambientazione, della trama e di molto altro ancora.

BioWare svela tanti nuovi dettagli sul nuovo Dragon Age

Stando a quanto segnalato da shinobi602, insider molto attivo per tutto quello che concerne le notizie videoludiche, il team di sviluppo di Dragon Age: The Veilguard ha tenuto una sessione di Q&A su Discord per rispondere ad alcune domande in merito al nuovo capitolo.



In tale occasione sono state svelate numerose informazioni, come si può dedurre dal lungo tweet di shinobi602. Quella che riteniamo la notizia più importante riguarda il setting di The Veilguard: la storia del nuovo capitolo è ambientata 10 anni dopo quella di Inquisition, penultimo capitolo e Gioco dell'Anno 2014. A tal proposito, si legge che l'Inquisitore - ovvero il protagonista di Inquisition - avrà un ruolo anche in questa nuova storia; viene inoltre specificato che la backstory scelta per il nuovo protagonista, Rook, influenzerà spesso e volentieri i dialoghi.

Si è parlato anche delle meccaniche dell'action RPG e di come è stato modellato il mondo di gioco. Innanzitutto, a detta degli sviluppatori non ci saranno 'fetch quest' e tutte le missioni secondarie sarebbero fatte a mano. Le location, che potranno essere visitate anche in un secondo momento, potrebbero subire delle variazioni che dipendono dalle decisioni prese dal giocatore.

In merito alle dimensioni ridotte del party, BioWare ha scelto di optare per "un'esperienza molto più intima", consentendo al giocatore di portare solo due companion nelle sue scorribande. Gli sviluppatori hanno svelato ulteriori dettagli sul sistema di combattimento; vi invitiamo a leggerli nel corposo post di shinobi602, cliccando sul tweet riportato di seguito.

Dragon Age: Veilguard | New Discord Q&A Details



🔷Asked about the world🔷



▪️Takes place 10 years after Dragon Age: Inquisition

▪️The Inquisitor will definitely be part of the story

▪️You can go back to previous locations you visited, do side content, etc

▪️Everything is… pic.twitter.com/413CWAlL5y — Shinobi602 (@shinobi602) June 14, 2024

Dragon Age: The Veilguard debutterà nell'autunno 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.