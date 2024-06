Dragon Age: The Veilguard, il nuovo RPG di BioWare in azione nel primo trailer gameplay

Come promesso pochi giorni fa, oggi abbiamo finalmente visto in azione il nuovo capitolo di Dragon Age. Recentemente rinominato in The Veilguard, l'ex Dreadwolf si è mostrato in un lungo filmato contenente circa 20 minuti di gameplay. È l'occasione perfetta per dare uno sguardo ravvicinato alle nuove (e vecchie) conoscenze dell'ultimo capitolo e per farci un'idea più chiara sull'inedito RPG di BioWare, dopo un'insipida presentazione all'Xbox Games Showcase.

"Il Thedas vacilla sul filo di una lama"

Dopo aver anticipato la presentazione di oggi con un breve e promettente teaser, BioWare toglie i veli al suo nuovo Dragon Age: The Veilguard. La World Premiere mostrata allo showcase digitale di Microsoft era focalizzata interamente sul nuovo 'cast' del gioco, che vede la presenza di alcuni volti familiari - come il carismatico Varric Tethras - e, per la maggioranza, tante new entry.

L'accoglienza da parte della community sui social è stata però alquanto tiepida, probabilmente a causa dei toni visibilmente più leggeri e scanzonati di quanto si era intravisto ai tempi dell'annuncio di Dreadwolf. Ricordiamo infatti che il nuovo capitolo vedrà antagonista Solas, meglio noto come Fen'Harel o come il 'Lupo Maledetto' - 'Dread Wolf', per l'appunto; quest'ultimo "ha ancora un ruolo importante in questa storia", assicura Gary McKay di BioWare, "ma il cuore di questa nuova esperienza siete voi e i vostri compagni, non i vostri nemici". Da qui la decisione degli sviluppatori di Mass Effect di convertire il sottotitolo del nuovo capitolo in The Veilguard.

La presentazione ufficiale del gameplay ha quindi l'arduo compito di far cambiare idea ai giocatori dopo la prima ondata di feedback a caldo.

"È ora di diventare la guida in cui gli altri credono", scrive BioWare. "Scegli tra razze e classi di combattimento diverse, personalizza il tuo aspetto, determina i trascorsi del tuo personaggio e inizia il tuo viaggio nei panni di Rook. Diventa ciò che vuoi e gioca come vuoi mentre partecipi alla lotta e guidi la tua squadra di sette compagni, ognuno con una propria ricca storia".

Come già anticipato qualche giorno fa, i giocatori impersoneranno Rook, un alter ego interamente personalizzabile - in termini di classe giocabile, backstory e di estetica - che sarà affiancato da numerosi personaggi dalle caratteristiche uniche. Ne possiamo vedere già un paio nel nuovo filmato: compare il già menzionato Varric Tethras, affiancato da un'altra vecchia conoscenza, Lace Harding (Inquisition); vediamo inoltre una nuova companion, Neve Gallus, famosa per le sue eccezionali doti investigative. Nella seconda parte del trailer compare anche il temuto Solas.

Dragon Age: The Veilguard mette in mostra un comparto visivo all'avanguardia; senza troppe sorprese, non sembra deludere neanche sul fronte artistico. Possiamo osservare per la prima volta il rinnovato sistema di combattimento, che pone grande enfasi sull'azione in tempo reale e, almeno in questo caso, sugli scontri ravvicinati. Intravediamo anche alcuni elementi dell'interfaccia, come la ruota delle abilità che ci consente di impartire ordini ai nostri compagni.

"Questa audace ed eroica avventura vuole offrire tutto ciò che è Dragon Age: storia avvincente, terre fantastiche, fidati compagni e un mondo dove tu fai davvero la differenza". È ancora presto per poter concordare con le parole di BioWare, ma, fortunatamente, l'attesa non sarà troppo lunga: The Veilguard è atteso per l'autunno 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.