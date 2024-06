Monopoly arriva su PC e console: meccaniche classiche in un ambiente tridimensionale

All'Ubisoft Forward ha fatto il suo ritorno in grande stile Monopoly, uno dei più famosi giochi da tavolo al mondo che dal prossimo settembre sarà proposto in una versione digitale rinnovata per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

11 Giugno 2024

Ubisoft

pubblicata il, allenel canale Videogames