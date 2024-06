Dragon Age The Veilguard avrà il miglior combat system di sempre secondo l'ex produttore

In attesa del rilascio previsto per la fine di quest'anno, è arrivato un commento di Mike Darrah su Dragon Age The Veilguard. Secondo l'ex produttore esecutivo, il nuovo capitolo è il migliore a cui abbia mai giocato.

Dragon Age The Veilguard è senza dubbio uno dei titoli più attesi di quest'anno e uno di quei giochi con uno sviluppo travagliato. In merito al gioco abbiamo scoperto di recente il gameplay e, a tal proposito, un commento è arrivato da Mark Darrah, ex produttore esecutivo del franchise, durante un'intervista con GameInformer.

Darrah, infatti, ha lasciato Electronic Arts nel 2020, ma successivamente è stato ingaggiato dalla società come consulente proprio per il nuovo Dragon Age. Nel frattempo, però, il titolo ha visto anche altri membri di spicco di BioWare allontanarsi, ragione per cui i fan hanno dovuto attendere ben 10 anni per il nuovo capitolo.

Inutile sottolineare che, inevitabilmente, Darrah è coinvolto in prima persona nel progetto e il commento non potrebbe esprimere altro se non entusiasmo. Tuttavia, l'ex di BioWare ha rivelato che il combat system del nuovo Dragon Age prenderà una strada diversa dai capitoli precedenti, pur mantenendo un filo conduttore col passato.

"Sfortunatamente, i precedenti Dragon Age si accontentavano di un combattimento che 'non era tanto male'. In questo gioco, il combattimento è davvero divertente, ma mantiene un filo conduttore che rimane sempre lì. Ti concentri su Rook, il tuo personaggio, ma hai ancora quel controllo e quelle capacità che intervengono in combattimento dagli altri personaggi del gruppo" ha spiegato Darrah.

"Questo è davvero il miglior gioco di Dragon Age a cui abbia giocato. È quello in cui torniamo alle nostre radici con una narrazione incentrata sui personaggi, ci divertiamo con combattimenti davvero divertenti e non scendiamo a compromessi".