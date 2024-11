Dragon Age: nessun piano per le rimasterizzazioni degli originali, ma 'mai dire mai'

Il direttore creativo di BioWare, John Epler, ha spiegato che al momento non ci sono piani per una rimasterizzazione dei due capitoli originali di Dragon Age. Le ragioni sarebbero il motore di gioco e la convenienza dal punto di vista commerciale.

In una recente intervista con Rolling Stone, in cui ha rivelato che non vi sarà alcun DLC per Dragon Age: The Veilguard, John Epler di BioWare ha spiegato che non ci sono piani per una rimasterizzazione dei giochi originali della saga. Il problema risiede nel motore di gioco utilizzato.

Naturalmente, a fronte della Legendary Edition di Mass Effect, in molti si sono chiesti se BioWare rimasterizzerà mai anche Dragon Age. Tuttavia, vi è una sostanziale differenza tra i due franchise: Mass Effect è stato sviluppato con Unreal Engine 3. Realizzare la rimasterizzazione partendo da uno dei motori più popolari del settore è stato piuttosto agevole.

Al contrario, Dragon Age Origins e Dragon Age II, sono stati sviluppati con Eclipse, un motore realizzato internamente da BioWare. Come spiegato da Epler, ci sono "forse 20 persone rimaste" nello studio che hanno lavorato con quel motore. Non sarebbe impossibile rimasterizzare i primi due capitoli, ma sarebbe indubbiamente una sfida.

Ma non è tutto: c'è anche una questione commerciale alla base. Mass Effect rappresenta un franchise decisamente più popolare, il che ha reso la sua rimasterizzazione più conveniente per il publisher, Electronic Arts. Nel caso di Dragon Age, invece, l'interesse è inferiore rendendo l'approvazione del progetto molto più difficile.

In ogni caso, Epler non esclude categoricamente la possibilità di una riproposizione. Lui stesso ha ammesso che allo stato attuale non ci sono piani, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. D'altronde, esistono numerosi studi specializzati in questo tipo di lavori e BioWare potrebbe affidarsi a terzi per riproporre gli originali Dragon Age.