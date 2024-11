Dragon Age: The Veilguard, nessun DLC, Bioware è completamente concentrata su Mass Effect

John Epler, direttore creativo di BioWare, ha parlato del futuro di Dragon Age: The Veilguard e in generale dello studio. Il gioco non riceverà alcun contenuto aggiuntivo, adesso l'attenzione è completamente concentrata sul nuovo Mass Effect.

In una recente intervista con Rolling Stone, John Epler ha parlato del futuro di Dragon Age: The Veilguard e di BioWare in generale. L’ultima opera dello studio non riceverà alcun contenuto aggiuntivo: l’attenzione, adesso, è completamente concentrata sul prossimo capitolo di Mass Effect.

Dal rilascio del suo predecessore, Dragon Age: Inquisition, BioWare ha attraversato un periodo particolarmente difficile fatto di insuccessi e prodotti ben distanti da quelli a cui aveva abituato i propri fan.

Già Inquisition fu particolarmente discusso, soprattutto per l’integrazione della modalità multiplayer.L’accoglienza, così come per Dragon Age II, fu mista, divisa tra chi apprezzava le novità e lo stacco dal capitolo originale e chi, invece, avrebbe preferito un’esperienza più vicina al primo titolo della serie.

Dragon Age: The Veilguard ha sposato quest’ultima linea di pensiero, tornando a un gameplay incentrato sull’esperienza per giocatore singolo e la storia. In realtà, BioWare aveva testato una modalità multigiocatore simile a quella inserita in Inquisition, ma alla fine è stata scartata per concentrarsi sulla campagna per giocatore singolo.

A tal proposito, Epler ha ricordato l’esperienza di Anthem, un titolo live-service che ha quasi determinato la chiusura dello studio. Il gioco fu rilasciato nel 2019, per poi terminare il supporto solo un anno senza che sia mai riuscito a decollare.

"Stavamo alienando parti della nostra base di fan che erano con noi da molto tempo e non riuscivamo a coinvolgere nessun altro tramite il lato multigiocatore delle cose. L'accoglienza di Anthem è stata molto chiara nel senso che dovevamo tornare a quegli aspetti che avevamo fatto bene e il multigiocatore è diventato un ostacolo sulla strada per fare questo".

Non è l’unica differenza rispetto al predecessore però: mentre Inquisition ha ottenuto un supporto più lungo con pacchetti aggiuntivi rilasciati per tutto il 2015, The Veilguard non riceverà alcun componente aggiuntivo né in forma di espansioni né di pacchetti.

Questo fa ben sperare per il nuovo Mass Effect che con tutta probabilità, esattamente come Dragon Age, farà un passo indietro rispetto ad Andromeda, ultimo capitolo ufficiale della saga che ha ricevuto un’accoglienza a dir poco negativa.