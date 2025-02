Doom funziona su hardware improbabili: ora tocca a un dongle Apple

La comunità di sviluppatori e appassionati di tecnologia ha trovato un nuovo modo per dimostrare la versatilità del classico videogioco Doom. Questa volta, per il titolo del 1993, è stato eseguito un porting su un dispositivo insospettabile: l'adattatore Lightning a HDMI di Apple. L'impresa è stata documentata in un video pubblicato il 2 febbraio dal programmatore "nyan_satan", già famoso per i suoi strumenti di sviluppo e per aver realizzato sistemi dual-boot per iOS.

L'adattatore Lightning a HDMI, venduto da Apple a circa 50 dollari, non è un semplice cavo passivo. Al suo interno ospita un system-on-chip (SoC) dotato di un processore e una versione estremamente semplificata di iOS. Questo hardware è stato progettato originariamente per comprimere e decomprimere segnali video, permettendo al dispositivo di trasmettere contenuti in HDMI nonostante le limitazioni della connessione Lightning. Tuttavia, grazie alla creatività degli sviluppatori, il SoC si è rivelato capace di eseguire Doom.

Riuscire a far funzionare il gioco su questo adattatore è stata un'impresa tutt'altro che semplice: gli accessori Apple sono notoriamente protetti da restrizioni che ne impediscono l'uso al di fuori delle finalità previste dall'azienda. Per superare queste barriere, nyan_satan ha sfruttato una vulnerabilità nota nel bootrom del dispositivo, simile a quelle utilizzate in passato per il jailbreak degli iPhone. Nel video si può osservare come l'adattatore esegua il gioco, mentre audio e video vengono trasmessi a un Mac collegato.

Questa impresa si inserisce in una lunga tradizione di porting creativi di Doom, che negli anni è stato eseguito su dispositivi sempre più insoliti: dai frigoriferi agli orologi smart, fino ai tasti di una tastiera e persino a Microsoft Word. Di recente Doom è stato portato all'interno di un PDF.

Non è la prima volta che dispositivi Apple diventano protagonisti di queste sperimentazioni. Nel 2016 lo sviluppatore Adam Bell riuscì a far girare Doom sulla Touch Bar dei MacBook Pro, mentre nel 2022 il gioco Quake, altro classico sviluppato da id Software, fu portato sull'Apple Watch.



Lanciato nel 1993 da id Software, Doom è considerato uno dei videogiochi più influenti della storia. Sebbene oggi sia tecnicamente superato, la sua leggerezza lo rende ideale per essere adattato a hardware non convenzionali. La comunità continua così a celebrare il gioco non solo come pietra miliare del genere sparatutto in prima persona ma anche come simbolo della creatività e dell'innovazione tecnologica.