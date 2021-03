DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2 nel nuovo trailer. Ecco quando esce il DLC

Con DOOM Eternal ci eravamo lasciati lo scorso novembre, dopo aver assaporato la prima (eccezionale) parte di The Ancient Gods. Il team di id Software è pronto a catapultarci nella parte conclusiva di questa colossale espansione, quella in cui affronteremo un nuovo nemico - conosciuto durante le battute finali di Parte 1 - e le immancabili orde demoniache dell'Inferno.

Come annunciato da Bethesda, The Ancient Gods Parte 2 sarà disponibile nel corso di oggi, 18 marzo. Ecco cosa ci attende nel prossimo episodio di Eternal.

Tutto pronto per l'epica conclusione di The Ancient Gods

Con The Ancient Gods, id Software ha realizzato un'ambiziosa espansione della campagna di DOOM Eternal, focalizzandosi sull'aspetto narrativo per approfondire la lore di questo universo fantascientifico. Come spiegavamo nella nostra recensione, l'obiettivo della narrazione è stato centrato solo in parte, ma abbiamo avuto modo di familiarizzare con scenari a dir poco strepitosi e con meccaniche di gioco inedite. Abbiamo grandi aspettative per la Parte 2.

ATTENZIONE : seguiranno alcuni spoiler sulla trama di The Ancient Gods Parte 1.

Da oggi i giocatori di DOOM Eternal potranno vivere l'epilogo dell'ultima crociata dello Slayer. "Ti sei opposto agli dèi e hai risvegliato un male antico. Ora dovrai riunire le armate delle Sentinelle, assediare l'ultimo bastione dell'Inferno, fare breccia nelle mura fortificate e affrontare il Signore Oscuro in persona. La posta in palio è l'anima dell'universo", così Bethesda ci introduce agli eventi di The Ancient Gods Parte 2, oltre a regalarci uno spettacolare trailer.

Nella seconda parte del DLC ci aspettano nuove location da esplorare: partiremo dalle rovine di antichi insediamenti delle Sentinelle per arrivare a Immora, "l'ultimo baluardo del Signore Oscuro", un luogo protetto da mura gigantesche e da tecnologie avanzate. Sarà l'occasione per scatenare il nostro arsenale contro nuove varianti di demoni, tra cui - come osserviamo nel trailer - lo spaventoso Barone corazzato; incontreremo anche gli Imp di pietra, il Predatore maledetto e il nuovo Zombi urlatore, capace di potenziare i nemici nelle vicinanze quando viene ucciso.

Tutti i possessori del Pass Anno 1, o della Deluxe Edition, di DOOM Eternal potranno scaricare The Ancient Gods Parte 2 senza costi aggiuntivi, nel corso di questa giornata. L'espansione sarà inoltre disponibile come acquisto separato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

AGGIORNAMENTO : nel momento in cui vi scriviamo (ore 13:27), l'aggiornamento che include la campagna di The Ancient Gods Parte 2 è stato appena rilasciato sulle piattaforme compatibili. Per l'update della versione PC (Steam) ci sono 11.1 GB da scaricare.