Doom Eternal, serve una GeForce RTX 2080 Ti per giocare in modalità Ultra Nightmare

Bethesda e id Software hanno rilasciato i requisiti di sistema di Doom Eternal, FPS attesissimo in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 20 marzo. Oltre ai requisiti minimi e consigliati, id Software ha pubblicato l'hardware che serve per giocare a 4K @ 60 FPS oppure 1440p @ 120 FPS in modalità "Ultra Nightmare".

Sebbene lo sviluppatore abbia dichiarato che il motore di gioco id Tech 7 consenta tecnicamente di raggiungere fino a 1000 FPS, oggi non è possibile raggiungere quel livello di prestazioni e "toccherà" accontentarsi - siamo ironici - di valori ben più modesti. Per giocare in 4K a 60 FPS con dettagli Ultra-Nightmare oppure a 1440p e 120 FPS sempre con lo stesso dettaglio, la software consiglia di dotarsi di un processore Intel Core i9-9900K (Amazon) o AMD Ryzen 7 3700X (Amazon), 16 GB di RAM, una scheda video GeForce RTX 2080 Ti (Amazon) e 50 GB di spazio libero su disco. Il PC deve avere inoltre Windows 10 a 64 bit.

Giocare a 1440p e 60 FPS con impostazioni di qualità "High" richiede invece un processore Core i7-6700K o Ryzen 7 1800X, 8 GB di RAM e almeno una scheda video GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (6 GB) o Radeon RX Vega 56 (8 GB). Se avete un monitor Full HD invece, ma volete giocare a 60 FPS e dettagli High, gli sviluppatori suggeriscono almeno una GeForce GTX 1060 (6 GB) oppure una Radeon RX 480 (8 GB). Potrebbe andare bene anche una GTX 970, a patto però di abbassare la qualità delle texture su medio.

Infine, i requisiti minimi, per giocare a 1080p e 60 FPS con qualità bassa: in tal caso va bene un generico processore Core i5 con frequenza di 3,3 GHz o superiore oppure un Ryzen 3 a 3,1 GHz o superiore, 8 GB di RAM e una scheda video come la GTX 1050 Ti 4GB, la GTX 1650 GB o una Radeon R9 290 (4 GB). Di seguito un riassunto dettagliato di tutte le impostazioni indicate da Betheda:

Requisiti Ultra-Nightmare per 2160p / 60 FPS / Ultra-Nightmare o 1440p / 120 FPS / Ultra-Nightmare

Windows 10 a 64 bit

Intel Core i9-9900K o superiore, AMD Ryzen 7 3700X o superiore

16 GB di RAM

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (11 GB)

50 GB di spazio su disco

Requisiti consigliati per 1440p / 60 FPS / High Quality

Windows 10 a 64 bit

Intel Core i7-6700K o superiore, AMD Ryzen 7 1800X o superiore

8 GB di RAM

Nvidia GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (6 GB) o AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB)

50 GB di spazio su disco

Requisiti consigliati per 1080p / 60 FPS / High Quality

Come quelli qui sopra, ma va bene una scheda video Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB), Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB), AMD Radeon RX 480 (8 GB). NOTA: solo sulla GTX 970 impostare la Texture Quality su Medium

Requisiti minimi per 1080p / 60 FPS / Low Quality