DOOM Eternal: nuovo trailer gameplay e data d'uscita per il DLC The Ancient Gods

Come promesso, i ragazzi di id Software hanno svelato il trailer completo della prima espansione narrativa di DOOM Eternal. L'infernale sparatutto in prima persona - che avevamo promosso nella nostra Recensione - tornerà con The Ancient Gods, DLC suddiviso in due parti che introduce un'ambientazione inedita e nuovi, spaventosi nemici. Non solo gameplay: il trailer mostrato all'evento digitale della Gamescom rivela anche la data di uscita del DLC.

DOOM Eternal: The Ancient Gods uscirà il 20 ottobre 2020

Poche ore fa, Bethesda ha diffuso il trailer di The Ancient Gods: Part One, primo capitolo dell'espansione singleplayer di DOOM Eternal. Nel filmato assistiamo ad alcune cutscene con protagonista il nostro Doom Slayer, riemerso - letteralmente - per affrontare un antico nemico, in ciò che si prospetta essere un setting variegato e del tutto inedito.

"La tua vittoria sulle armate infernali ha salvato il genere umano dall'estinzione, ma a caro prezzo. Uno squilibrio di potere nei cieli impone che il vero dominatore di questo universo si faccia avanti e ristabilisca l’ordine. Combatti in territori inesplorati dell’universo di DOOM e stermina demoni mai visti nella tua eterna lotta contro le forze del male", è con questa descrizione che Bethesda ci introduce agli eventi di The Ancient Gods.

Tra le comparse demoniache troviamo una nuova specie di Maykr e il Summoner, demone comparso per la prima volta nel reboot del 2016, le cui abilità sono ispirate a quelle del più noto Arch-vile. Per il Doom Slayer potrebbe essere un'altra allegra scampagnata, ma il trailer suggerisce un livello di sfida 'leggermente' superiore - e la coppia di Marauder potrebbe essere un indizio.

Alla Gamescom di Colonia - o meglio, al suo evento digitale - abbiamo scoperto la data di uscita della prima parte dell'espansione. The Ancient Gods: Part One sarà disponibile dal prossimo 20 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One; potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi da tutti i possessori del Pass Year One, incluso nella Deluxe Edition.