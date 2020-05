DooM Eternal e Denuvo Anti-Cheat: insorgono i giocatori e verrà rimosso

DooM Eternal è andato molto bene sia come incassi che come responso dei giocatori e delle recensioni, ma continua ad avere dei problemi legati al sistema di protezione Denuvo. id Software, infatti, ha introdotto il modulo Denuvo Anti-Cheat con l'ultimo aggiornamento della versione PC del gioco, ma questa decisione non è stata per niente gradita dai giocatori.

Denuvo Anti-Cheat serve a proteggere la modalità Battlemode, ottimamente descritta da Pasquale nella recensione di DooM Eternal, dai cheater. Questo tipo di protezione consentirebbe a id Software di migliorare questa modalità e adeguarla al gioco competitivo. Tuttavia, si tratta di un'integrazione a livello kernel che va a toccare anche le modalità di gioco single player offline, in vista dell'introduzione di una nuova espansione che fonderà campagna e multiplayer e che si chiama Invasion. In questa modalità, prevista per le prossime settimane, i giocatori possono entrare nella partita di un altro giocatore come demoni e contribuire all'invasione.

Dunque, il sistema di anti-cheat di Denuvo rimane in esecuzione anche se si gioca offline, e questo è uno dei punti più controversi della sua implementazione, secondo i giocatori. È intervenuto Marty Stratton, Executive Producer di DooM Eternal, assicurando ai giocatori che la tecnologia di anti-cheat verrà rimossa con il prossimo aggiornamento della versione PC.

"Continuiamo a studiare come implementare un sistema di anti-cheat in DooM Eternal, ma come minimo dobbiamo garantire che i giocatori possano giocare la campagna single player senza dover installare un software anti-cheat. Allo stesso tempo in un contesto di gioco classificato e competitivo la presenza di un anti-cheat è necessaria" sono le parole di Stratton, come si può leggere su Reddit. Che esclude che l'implementazione del sistema di anti-cheat sia correlata ai problemi prestazionali che alcuni giocatori stanno riscontrando. "Molti hanno messo in relazione i problemi di prestazioni e stabilità che si sono verificati dopo il rilascio dell'Update 1 con l'introduzione dell'anti-cheat. Le due cose non sono collegate".

Bethesda e id Software hanno già avuto problemi con Denuvo su DooM Eternal: nello specifico, per sbaglio, inizialmente avevano rilasciato il gioco senza sistema anti-pirateria DRM.